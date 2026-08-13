Стоичков, Везенков и Салпаров подкрепят ЦСКА срещу Макаби

Стадион "Васил Левски" избухна в бурни овации, след като по уредбата бе обявено присъствието на Христо Стоичков.

Крушарски и японските инвеститори ще гледат ЦСКА - Макаби Тел-Авив

Легендата на българския футбол е сред специалните гости на трибуните за мача между ЦСКА и Макаби (Тел Авив), а появата му предизвика истинска еуфория сред феновете. Името на Стоичков бе посрещнато с мощни аплодисменти и скандирания.

Днес една от най-значимите фигури в историята на ЦСКА щеше да навърши 105 години

Сред звездните гости са и баскетболната ни суперзвезда Александър Везенков, както и волейболната легенда Теодор Салпаров. Присъствието на тримата големи български спортисти допълнително вдигна градуса на стадиона.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google