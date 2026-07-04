Левски без Сангаре срещу Борац

Левски ще е без Мустафа Сангаре в първия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Борац Баня Лука. Това стана ясно от списъка на играчите, на които ще разчита Хулио Веласкес за двубоите с босненския първенец.

Левски се подсили с голям талант

Испанският треньор ще може да използва всичките шест нови попълнения. "Сините" успяха да осигурят с картотеки в УЕФА защитника Алекс Сентейес, халфовете Мехди Мубарик и Сержиньо, както и атакуващите играчи Рейналдо, Давид Кусо и Адриян Райчев. От "Георги Аспарухов" имаха притеснения дали ще могат навреме да уредят мароканския полузащитник, след като няма паспорт за страна от Европейския съюз, но всичко се е развило гладко и той ще може да бъде използван.

Веласкес се надява, че Сангаре ще бъде на линия за следващото препятствие в евротурнирите, след като е напълно готов от травмата.

Капитанът на Левски подписа нов договор

ГРУПАТА НА ЛЕВСКИ ЗА ШЛ

Вратари: 78. Мартин ЛУКОВ, 92. Светослав ВУЦОВ

Защитници: 3. МАЙКОН, 4. Кристиан МАКУН, 20. Алекс СЕНТЕЙЕС, 21. АЛДАИР, 31. Никола СЕРАФИМОВ, 50. Кристиан ДИМИТРОВ, 71. Оливер КАМДЕМ

Халфове: 10. Асен МИТКОВ, 18. Гашпер ТЪРДИН, 19. Мехди МУБАРИК, 35. СЕРЖИНЬО, 47. Акрам БУРАС, 99. Радослав КИРИЛОВ

Нападатели: 7. РЕЙНАЛДО, 9. Хуан ПЕРЕА, 11. Армстрон ОКО-ФЛЕКС, 17. ЕВЕРТОН, 27. Давид КУСО, 77. Адриян РАЙЧЕВ

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google