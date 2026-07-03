Баркола: Подаваме, атакуваме и защитаваме заедно

Франция е наясно, че ще трябва да пробие компактната защита, когато се срещне с Парагвай в мача си от осминафиналите на Световното първенство в събота, но има достатъчно потенциал да го направи с атакуващото си трио, каза френският нападател Брадли Баркола. „Сините“ са впечатляващи досега на турнира, като са спечелили и четирите мача, отбелязали са 13 гола и са допуснали два. Капитанът Килиан Мбапе, Усман Дембеле и Баркола са вкарали 12 от тях. „Изключително ми харесва да играя в тази схема“, каза Баркола на пресконференция. „Подаваме, атакуваме и защитаваме заедно. Това са страхотни играчи – и затова работи толкова добре. Радост е да играем заедно.“

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Французите лесно се класираха за осминафиналите с уверена победа с 3:0 над Швеция във вторник, докато южноамериканците смаяха четирикратните шампиони Германия с 4:3 след дузпи. „Знаем, че ще бъде сложно“, каза Баркола за здравата защита на Парагвай. „Трябва да намерим алтернативи и ще го направим. Надявам се, че ще ни се получи добре до края.“ Очаква се температурите в събота във Филаделфия да надхвърлят 36 градуса по Целзий, но Баркола каза, че макар това да ще ги „изтощи малко повече“, отборът е свикнал с топлото време по време на продължаващия седмици турнир в Северна Америка.

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