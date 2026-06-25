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Онана няма да се връща в Манчестър Юнайтед

  • 25 юни 2026 | 19:22
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Онана няма да се връща в Манчестър Юнайтед

Андре Онана ще продължи да играе в Трабзонспор, след като турският клуб договори с Манчестър Юнайтед нов наем на камерунеца. Според информацията от Турция “вишнево-сините” са искали да закупят правата на вратаря, но исканата от “червените дяволи” сума е била прекалено висока за Трабзонспор. Заради това се е стигнало до решението за ново преотстъпване на 30-годишния вратар.

Твърдеше се, че Онана иска да се завърне в Манчестър Юнайтед, да проведе предсезонна подготовка и да се бори за мястото си. Камерунецът има договор с “червените дяволи” до 30 юни 2028 година, но едва ли ще има шанса да играе отново с фланелката на Манчестър Юнайтед.

Сене Ламенс вече се бетонира като твърд титуляр на вратата на 20-кратния шампион на Англия. Ако Алтай Байъндър напусне Юнайтед през това лято, което е много вероятно, клубът ще трябва да привлече още един вратар. Иначе в началото на месеца ветеранът Том Хийтън поднови контракта си за още един сезон, но неговата роля по-скоро е да помага в подготовката на останалите вратари. Радек Витек, който през миналия сезон игра под наем в Бристол Сити, също ще бъде продаден. Карл Дарлоу от Лийдс и Сам Джонстън от Уулвърхамптън, който е и юноша на “червените дяволи”, са сред спряганите имена за трансфер на "Олд Трафорд".

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