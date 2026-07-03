Сестрата на Роналдо: Това е последният танц на Кристиано, скоро е сбогуването му

Сестрата на португалската суперзвезда Кристиано Роналдо – Катя Авейро, призна, че Мондиал 2026 е последният турнир на нейния брат с националния отбор, като намекна, че скоро той ще обяви своето оттегляне от футбола. Това тя заяви в навечерието на сблъсъка между Португалия и Хърватия от 1/16-финалите на Световно първенство.

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„Според информацията, с която разполагам, можете да започнете да се сбогувате с него, защото мисля, че почти сме стигнали края на кариерата му. Така че му се наслаждавайте. Не мисля, че сбогуването ще стане днес, но то ще се случи скоро. Твърдо вярвам, че сме във фазата на сбогуването, така че му се наслаждавайте много, тъй като трудно ще се намери друг като него. Но, да, първо той трябва да вкара 1000 гола. И не, не говоря само за националния отбор. Информацията ми е от надежден източник и това е последният танц на Кристиано.

Всеки, който наистина разбира и обича този спорт, трябва да подкрепи Кристиано. Всеки, който не обича Кристиано, не обича футбола. Тези хора са губещите в случая. Дали ни боли от всичко това? Роналдо се труди усърдно в продължение на 20 години. Ние преживяхме и постигнахме толкова много. Вижте откъде започна семейство Авейро и къде сме сега“, сподели сестрата на Кристиано пред португалската Sport TV.

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