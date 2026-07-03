Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Португалия - Хърватия
  1. Световно първенство
  2. Португалия
  3. Сестрата на Роналдо: Това е последният танц на Кристиано, скоро е сбогуването му

Сестрата на Роналдо: Това е последният танц на Кристиано, скоро е сбогуването му

  • 3 юли 2026 | 02:42
  • 1144
  • 3

Сестрата на португалската суперзвезда Кристиано Роналдо – Катя Авейро, призна, че Мондиал 2026 е последният турнир на нейния брат с националния отбор, като намекна, че скоро той ще обяви своето оттегляне от футбола. Това тя заяви в навечерието на сблъсъка между Португалия и Хърватия от 1/16-финалите на Световно първенство.

Португалия 2:1 Хърватия, отмениха гол на балканците в 104-тата минута
Португалия 2:1 Хърватия, отмениха гол на балканците в 104-тата минута

„Според информацията, с която разполагам, можете да започнете да се сбогувате с него, защото мисля, че почти сме стигнали края на кариерата му. Така че му се наслаждавайте. Не мисля, че сбогуването ще стане днес, но то ще се случи скоро. Твърдо вярвам, че сме във фазата на сбогуването, така че му се наслаждавайте много, тъй като трудно ще се намери друг като него. Но, да, първо той трябва да вкара 1000 гола. И не, не говоря само за националния отбор. Информацията ми е от надежден източник и това е последният танц на Кристиано.

Всеки, който наистина разбира и обича този спорт, трябва да подкрепи Кристиано. Всеки, който не обича Кристиано, не обича футбола. Тези хора са губещите в случая. Дали ни боли от всичко това? Роналдо се труди усърдно в продължение на 20 години. Ние преживяхме и постигнахме толкова много. Вижте откъде започна семейство Авейро и къде сме сега“, сподели сестрата на Кристиано пред португалската Sport TV.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

В Испания са раздвоени относно отменения гол на Кукурея

В Испания са раздвоени относно отменения гол на Кукурея

  • 2 юли 2026 | 23:28
  • 828
  • 0
Тухел: Англия ще получи възмездие за „Божията ръка“ на „Ацтека“

Тухел: Англия ще получи възмездие за „Божията ръка“ на „Ацтека“

  • 2 юли 2026 | 23:02
  • 1163
  • 5
Джоел Велтман напусна Брайтън

Джоел Велтман напусна Брайтън

  • 2 юли 2026 | 22:54
  • 1211
  • 0
Иранци съдят ФИФА за стотици милиони евро след отпадането на националния отбор от Световното

Иранци съдят ФИФА за стотици милиони евро след отпадането на националния отбор от Световното

  • 2 юли 2026 | 22:25
  • 2604
  • 1
Мурат Якин с дилема за десния бек преди мача с Алжир

Мурат Якин с дилема за десния бек преди мача с Алжир

  • 2 юли 2026 | 22:13
  • 525
  • 0
Световното създаде проблеми и на футболните коментатори

Световното създаде проблеми и на футболните коментатори

  • 2 юли 2026 | 22:02
  • 880
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Роналдо, "златна резерва" и ВАР зарадваха Португалия и огорчиха Хърватия в късна драма

Роналдо, "златна резерва" и ВАР зарадваха Португалия и огорчиха Хърватия в късна драма

  • 3 юли 2026 | 02:00
  • 9177
  • 82
Григор Димитров върна времето назад с паметна победа на "Уимбълдън"!

Григор Димитров върна времето назад с паметна победа на "Уимбълдън"!

  • 2 юли 2026 | 23:05
  • 62388
  • 62
Испания даде заявка за титлата с бой над Австрия

Испания даде заявка за титлата с бой над Австрия

  • 2 юли 2026 | 23:58
  • 28326
  • 162
Ботев (Пд) осъди три клуба във ФИФА, единият оправдал неплащането с религиозни празници

Ботев (Пд) осъди три клуба във ФИФА, единият оправдал неплащането с религиозни празници

  • 2 юли 2026 | 13:15
  • 40584
  • 29
Трансфер като за световно: Манчестър Сити счупи нови рекорди с английски национал

Трансфер като за световно: Манчестър Сити счупи нови рекорди с английски национал

  • 2 юли 2026 | 16:16
  • 25130
  • 28