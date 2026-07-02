Владимир Петкович: Няма място за сантименти

Селекционерът на Алжир Владимир Петкович познава отлично качествата на играчите на Швейцария, но не счита, че това ще има някакво значение, когато двата отбора се срещнат на 1/16-финалите на Световното първенство в четвъртък. 62-годишният треньор, роден в Босна, има дълга история в швейцарския футбол, играл е и е бил треньор на различни отбори, преди да поеме мъжкия отбор на Швейцария между 2014 и 2021 г., но не очаква това да е от полза, когато мачът започне.
"Светът на футбола стана универсален, всички се познават. В играта не са останали истински тайни. Не мисля, че е огромно предимство да познаваш някого. Точно както аз познавам играчите, така и те познават мен. И е огромно удоволствие да се изправя срещу тях, ще бъде прекрасно да ги поздравя. Но след това играчите ще излязат на терена. И със сигурност очаквам труден мач. И за да спечелим мача, трябва да дадем 120% от себе си срещу много добър отбор на Швейцария", заяви Петкович.
Алжир се класира за 1/16-финала, като загуби първия си мач с 3:0 от Аржентина, преди да победи Йордания и да завърши наравно 3:3 с Австрия в последния си мач, а Петкович даде обичайната си пряма оценка на отбора си преди елиминационния им мач. "Допуснахме твърде много голове - от седемте ни гола, които допуснахме, пет от тях дойдоха извън наказателното поле. Това се свежда и до качеството на играчите на противниковия отбор, както видяхме в първия ни мач“, каза той.
"Най-позитивното е, че вкарахме пет гола. Стигнахме до елиминационната фаза. Това е едва втората група алжирски играчи, които са стигнали до елиминационната фаза на Световно първенство. Трябва да приемем това като нещо положително и да продължим да се подобряваме, както се справяме мач след мач. И трябва да бъдем на върха на силите си срещу отличния швейцарски отбор, не само за 90 минути, може би дори и след това", допълни той.
Треньорът на Алжир, който има швейцарско гражданство и чието семейство живее там, каза, че ще има малко време за сантименталност, когато се изправи срещу треньора на Швейцария Мурат Якин, човек, с когото е кръстосвал шпаги няколко пъти в кариерата си. "Не е Петкович срещу Якин; това е Алжир срещу Швейцария. Няма място за сантименти“, каза той.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google