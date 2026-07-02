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Владимир Петкович: Няма място за сантименти

  • 2 юли 2026 | 12:54
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Селекционерът на Алжир Владимир Петкович познава отлично качествата на играчите на Швейцария, но не счита, че това ще има някакво значение, когато двата отбора се срещнат на 1/16-финалите на Световното първенство в четвъртък. 62-годишният треньор, роден в Босна, има дълга история в швейцарския футбол, играл е и е бил треньор на различни отбори, преди да поеме мъжкия отбор на Швейцария между 2014 и 2021 г., но не очаква това да е от полза, когато мачът започне.

"Светът на футбола стана универсален, всички се познават. В играта не са останали истински тайни. Не мисля, че е огромно предимство да познаваш някого. Точно както аз познавам играчите, така и те познават мен. И е огромно удоволствие да се изправя срещу тях, ще бъде прекрасно да ги поздравя. Но след това играчите ще излязат на терена. И със сигурност очаквам труден мач. И за да спечелим мача, трябва да дадем 120% от себе си срещу много добър отбор на Швейцария", заяви Петкович.

Алжир се класира за 1/16-финала, като загуби първия си мач с 3:0 от Аржентина, преди да победи Йордания и да завърши наравно 3:3 с Австрия в последния си мач, а Петкович даде обичайната си пряма оценка на отбора си преди елиминационния им мач. "Допуснахме твърде много голове - от седемте ни гола, които допуснахме, пет от тях дойдоха извън наказателното поле. Това се свежда и до качеството на играчите на противниковия отбор, както видяхме в първия ни мач“, каза той.

"Най-позитивното е, че вкарахме пет гола. Стигнахме до елиминационната фаза. Това е едва втората група алжирски играчи, които са стигнали до елиминационната фаза на Световно първенство. Трябва да приемем това като нещо положително и да продължим да се подобряваме, както се справяме мач след мач. И трябва да бъдем на върха на силите си срещу отличния швейцарски отбор, не само за 90 минути, може би дори и след това", допълни той.

Треньорът на Алжир, който има швейцарско гражданство и чието семейство живее там, каза, че ще има малко време за сантименталност, когато се изправи срещу треньора на Швейцария Мурат Якин, човек, с когото е кръстосвал шпаги няколко пъти в кариерата си. "Не е Петкович срещу Якин; това е Алжир срещу Швейцария. Няма място за сантименти“, каза той.

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