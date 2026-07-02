Швейцария се готви за изнанада от Петкович

Националният отбор на Швейцария проведе тренировка във Ванкувър преди предстоящия си мач от елиминационната фаза на Световното първенство срещу Алжир.

Швейцарците завършиха на първо място в група „Б“ със седем точки, с което си осигуриха място в директните елиминации.

Под ръководството на Мурат Якин, отборът се намира в отлична форма и е непобеден в последните си девет мача.

Единствената загуба на тима в последните десет срещи дойде при поражение с 2:3 от действащия европейски шампион Испания.

На отсрещната скамейка ще бъде добре познато лице в лицето на селекционера на Алжир – Владимир Петкович.

Роденият в Босна специалист беше начело на Швейцария в периода от 2014 до 2021 г., като изведе националния отбор до осминафиналите както на Евро 2016, така и на Световното първенство през 2018 г.

Алжир продължи напред като третият отбор в групата си след драматично равенство 3:3 срещу Австрия в последния си мач от груповата фаза.

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