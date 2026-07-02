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Швейцария се готви за изнанада от Петкович

  • 2 юли 2026 | 11:39
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Националният отбор на Швейцария проведе тренировка във Ванкувър преди предстоящия си мач от елиминационната фаза на Световното първенство срещу Алжир.

Швейцарците завършиха на първо място в група „Б“ със седем точки, с което си осигуриха място в директните елиминации.

Под ръководството на Мурат Якин, отборът се намира в отлична форма и е непобеден в последните си девет мача.

Единствената загуба на тима в последните десет срещи дойде при поражение с 2:3 от действащия европейски шампион Испания.

На отсрещната скамейка ще бъде добре познато лице в лицето на селекционера на Алжир – Владимир Петкович.

Роденият в Босна специалист беше начело на Швейцария в периода от 2014 до 2021 г., като изведе националния отбор до осминафиналите както на Евро 2016, така и на Световното първенство през 2018 г.

Алжир продължи напред като третият отбор в групата си след драматично равенство 3:3 срещу Австрия в последния си мач от груповата фаза.

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