По-големият срещу по-малкия брат: емоционален сблъсък между Швейцария и Алжир

Световното първенство продължава с поредния 1/16-финал, в който съперници ще са Швейцария и Алжир. Двубоят е в петък сутрин от 06:00 ч. българско време във Ванкувър. Победителят от този двубой ще се изправи на 1/8-финалите срещу спечелилия срещата между Колумбия и Гана.

Макар и да не е сочен за един от най-интригуващите сблъсъци, мачът носи особен заряд заради присъствието на Владимир Петкович на скамейката на алжирците. Петкович е име, което е завинаги записано в историята на швейцарския футбол. Роденият в Босна специалист води „кръстоносците“ в продължение на седем години (2014–2021), като ги изведе до елиминациите на Евро 2016 и Мондиал 2018. Сега той се изправя срещу своите бивши възпитаници, сред които са ключови фигури като капитана Гранит Джака и нападателя Брийл Емболо.

"В света на футбола вече няма тайни. Познавам играчите, те познават мен. За да спечелим, трябва да дадем 120% от себе си срещу този отличен швейцарски отбор“, сподели Петкович преди мача. Настоящият селекционер на Швейцария Мурат Якин също не спести похвали за своя опонент, оприличавайки сблъсъка на битка между „по-голям и по-малък брат“.

Швейцария пристига във Ванкувър в отлична форма. Тимът на Мурат Якин спечели своята Група B със седем точки, след като записа победи над Босна и Херцеговина (4:1) и Канада (2:1), и равенство срещу Катар (1:1). Статистиката е категорична – швейцарците са непобедени в последните си девет мача, като единствената им загуба в последните десет срещи е от европейския шампион Испания.

Алжир, от своя страна, премина през драматичен път в Група J. След тежко поражение с 0:3 от Аржентина на старта, „пустинните лисици“ победиха Йордания с 2:1 и стигнаха до ценно равенство 3:3 срещу Австрия в последния момент, което им осигури класиране като един от най-добрите трети отбори.

Голямата сензация в състава на Швейцария до момента е Йохан Манзамби. Младият футболист е водещ реализатор на отбора с 3 гола, въпреки че в част от мачовете влезе като резерва. Опитният Брийл Емболо също е ключов фактор с 1 гол и 2 асистенции, а Гранит Джака продължава да дирижира играта в центъра на терена.

За Алжир погледите са насочени към Рияд Марез. Звездата на тима вече има 2 гола на сметката си и остава най-голямата заплаха за вратата на Грегор Кобел. Трябва да се отбележи и представянето на младия Ибрахим Маза, който впечатлява с креативността си в средата на терена, както и на Усем Ауар, записал 2 асистенции дотук.

В лагера на Швейцария има известни притеснения около защитата. Силван Видмер е под въпрос заради проблем в тазобедрената става, а Люка Джакез лекува мускулна травма. Мурат Якин обаче е оптимист, че разполага с достатъчно алтернативи. В състава на Алжир под съмнение е участието на нападателя Мохамед Амура, който има травма в бедрото.

Това ще бъде първият официален състезателен мач между двете нации. Досега те са се срещали само два пъти в приятелски срещи през 80-те години, като и в двата случая Швейцария е излизала победител.

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