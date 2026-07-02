Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Швейцария
  3. По-големият срещу по-малкия брат: емоционален сблъсък между Швейцария и Алжир

По-големият срещу по-малкия брат: емоционален сблъсък между Швейцария и Алжир

  • 2 юли 2026 | 16:52
  • 445
  • 0

Световното първенство продължава с поредния 1/16-финал, в който съперници ще са Швейцария и Алжир. Двубоят е в петък сутрин от 06:00 ч. българско време във Ванкувър. Победителят от този двубой ще се изправи на 1/8-финалите срещу спечелилия срещата между Колумбия и Гана.

Макар и да не е сочен за един от най-интригуващите сблъсъци, мачът носи особен заряд заради присъствието на Владимир Петкович на скамейката на алжирците. Петкович е име, което е завинаги записано в историята на швейцарския футбол. Роденият в Босна специалист води „кръстоносците“ в продължение на седем години (2014–2021), като ги изведе до елиминациите на Евро 2016 и Мондиал 2018. Сега той се изправя срещу своите бивши възпитаници, сред които са ключови фигури като капитана Гранит Джака и нападателя Брийл Емболо.

"В света на футбола вече няма тайни. Познавам играчите, те познават мен. За да спечелим, трябва да дадем 120% от себе си срещу този отличен швейцарски отбор“, сподели Петкович преди мача. Настоящият селекционер на Швейцария Мурат Якин също не спести похвали за своя опонент, оприличавайки сблъсъка на битка между „по-голям и по-малък брат“.

Швейцария пристига във Ванкувър в отлична форма. Тимът на Мурат Якин спечели своята Група B със седем точки, след като записа победи над Босна и Херцеговина (4:1) и Канада (2:1), и равенство срещу Катар (1:1). Статистиката е категорична – швейцарците са непобедени в последните си девет мача, като единствената им загуба в последните десет срещи е от европейския шампион Испания.

Алжир, от своя страна, премина през драматичен път в Група J. След тежко поражение с 0:3 от Аржентина на старта, „пустинните лисици“ победиха Йордания с 2:1 и стигнаха до ценно равенство 3:3 срещу Австрия в последния момент, което им осигури класиране като един от най-добрите трети отбори.

Голямата сензация в състава на Швейцария до момента е Йохан Манзамби. Младият футболист е водещ реализатор на отбора с 3 гола, въпреки че в част от мачовете влезе като резерва. Опитният Брийл Емболо също е ключов фактор с 1 гол и 2 асистенции, а Гранит Джака продължава да дирижира играта в центъра на терена.

За Алжир погледите са насочени към Рияд Марез. Звездата на тима вече има 2 гола на сметката си и остава най-голямата заплаха за вратата на Грегор Кобел. Трябва да се отбележи и представянето на младия Ибрахим Маза, който впечатлява с креативността си в средата на терена, както и на Усем Ауар, записал 2 асистенции дотук.

В лагера на Швейцария има известни притеснения около защитата. Силван Видмер е под въпрос заради проблем в тазобедрената става, а Люка Джакез лекува мускулна травма. Мурат Якин обаче е оптимист, че разполага с достатъчно алтернативи. В състава на Алжир под съмнение е участието на нападателя Мохамед Амура, който има травма в бедрото.

Това ще бъде първият официален състезателен мач между двете нации. Досега те са се срещали само два пъти в приятелски срещи през 80-те години, като и в двата случая Швейцария е излизала победител.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Испания продължава похода към световната титла, но трябва да внимава срещу коравата Австрия

Испания продължава похода към световната титла, но трябва да внимава срещу коравата Австрия

  • 2 юли 2026 | 11:34
  • 7886
  • 14
Роберто Мартинес определи първите три мача на Португалия като подготовка за следващата фаза

Роберто Мартинес определи първите три мача на Португалия като подготовка за следващата фаза

  • 2 юли 2026 | 11:23
  • 713
  • 0
Якин очаква тактическа битка срещу Алжир на стария познайник Петкович

Якин очаква тактическа битка срещу Алжир на стария познайник Петкович

  • 2 юли 2026 | 11:09
  • 573
  • 0
В Япония искат Мориясу да остане начело на националния отбор

В Япония искат Мориясу да остане начело на националния отбор

  • 2 юли 2026 | 10:58
  • 545
  • 0
Алжир се готви с мисъл за втори осминафинал в историята си

Алжир се готви с мисъл за втори осминафинал в историята си

  • 2 юли 2026 | 10:48
  • 411
  • 0
Кристиано Роналдо и Португалия предизвикаха фурор в Торонто

Кристиано Роналдо и Португалия предизвикаха фурор в Торонто

  • 2 юли 2026 | 10:46
  • 1035
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) осъди три клуба във ФИФА, единият оправдал неплащането с религиозни празници

Ботев (Пд) осъди три клуба във ФИФА, единият оправдал неплащането с религиозни празници

  • 2 юли 2026 | 13:15
  • 15421
  • 14
Нико Петров: Отборът на Франция иска да разруши планетата със своите супергерои

Нико Петров: Отборът на Франция иска да разруши планетата със своите супергерои

  • 2 юли 2026 | 16:16
  • 1077
  • 2
Трансфер като за световно: Манчестър Сити счупи нови рекорди с английски национал

Трансфер като за световно: Манчестър Сити счупи нови рекорди с английски национал

  • 2 юли 2026 | 16:16
  • 6005
  • 6
Никола Цолов ще тества болид от Формула 1 за Рейсинг Булс

Никола Цолов ще тества болид от Формула 1 за Рейсинг Булс

  • 2 юли 2026 | 12:05
  • 18552
  • 14
Вълнуващи сблъсъци в 4-тия ден на "Уимбълдън"

Вълнуващи сблъсъци в 4-тия ден на "Уимбълдън"

  • 2 юли 2026 | 16:56
  • 12613
  • 10
Тотнъм не спира да харчи и взе Матеуш Фернандеш за нов рекорден трансфер, който ще бъде надминат скоро

Тотнъм не спира да харчи и взе Матеуш Фернандеш за нов рекорден трансфер, който ще бъде надминат скоро

  • 2 юли 2026 | 12:38
  • 9180
  • 11