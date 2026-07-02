Мурат Якин с дилема за десния бек преди мача с Алжир

Отбраната на швейцарския национален отбор се представя убедително, но не и безпроблемно. Трима и от защитната четворка изглеждат сигурни, но един пост остава загадка за селекционера Мурат Якин.

Въпреки че отборът е допуснал само три гола, той все още не е записал суха мрежа. Преди мача с Алжир защитата отново е в центъра на вниманието. Треньорът Якин има да решава само за една свободна позиция, тази на десния бек.

В изиграните три двубоя до момента от груповата фаза на тази позиция стартираха различни футболисти. Денис Закария се подвизаваше като такъв в двубоя срещу Катар, като това не е титулярната му позиция. Силван Видмер започна като десен краен защитник в двубоя срещу Босна и Херцеговина, а срещу Канада на тази позиция беше Лука Хакес.

На останалите позиции в защитната линия всякаш изборът на Якин е ясен. Елведи и Аканджи са твърда титулярна двойка централни защитници, като нямат изпусната минута до момента. От ляво пък в трите двубоя до момента титуляр бе Рикардо Родригес.

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