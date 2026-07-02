Якин очаква тактическа битка срещу Алжир на стария познайник Петкович

Селекционерът на Швейцария Мурат Якин е наясно, че отборът му ще трябва да покаже най-доброто от себе си, за да преодолее Алжир в 1/8-финалния сблъсък от Световното първенство по футбол. Двата тима ще се изправят един срещу друг в четвъртък от 06:00 сутринта българско време.

Особеност на двубоя е, че начело на северноафриканците е Владимир Петкович – човекът, който води швейцарския национален отбор в продължение на седем години, между 2014 г. и 2021 г. По време на престоя си той работи с ключови фигури от настоящия състав като капитана Гранит Джака и нападателя Брийл Емболо.

„Алжир е силен отбор, който играе атлетично и бързо. Наясно сме, че ни очаква тежък мач. Но ние също имаме своите силни страни и ще се опитаме да ги използваме по най-добрия начин“, заяви Якин на пресконференция преди мача.

Настоящият швейцарски селекционер вече се е изправял срещу Петкович, когато двамата са били треньори в швейцарското първенство.

„Всеки път, когато се срещахме, беше много специално. Аз бях треньор на Тюн, а той на Йънг Бойс, така че беше като по-големият брат срещу по-малкия. Винаги е било много позитивно“, спомня си Якин. „Беше тактическа битка и така ще бъде и утре. Разбира се, това беше преди години, а утрешният мач е много специален. В крайна сметка играчите ще решат кой е имал по-добрия тактически подход.“

Якин отхвърли идеята, че Швейцария е фаворит в мача. „Ако погледнем мачовете с елиминации, не можем да говорим за фаворити в този турнир. Има равностойни мачове и това ще бъде така и утре“, каза той. „Алжир е отбор с индивидуални качества, те са технически много добри, много силни и очевидно ще се опитат да натискат силно, но ние също се опитваме да се придържаме към нашия начин на игра. Това ще бъде открит мач.“

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Селекционерът не разкри подробности за стартовия състав, но намекна, че няма да има драстични промени. Под въпрос за двубоя обаче е защитникът Люка Джакез, който има мускулни проблеми. „Правим всичко възможно Лука да се възстанови навреме. Ако не, имаме две алтернативи“, уточни Якин.

Нападателят Брийл Емболо също коментира срещата с бившия си наставник Петкович.

„И двата отбора искат да спечелят, ние искаме да напишем история. Петкович наистина вдигна летвата с швейцарския отбор. А сега искаме да стигнем още по-далеч. Сега имаме нов треньор и винаги е трудно като играч да сравняваш треньорите. Едно общо нещо, което имат, е, че и двамата искат да напишат история“, заяви Емболо.

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Снимки: Imago