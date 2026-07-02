Алжир се готви с мисъл за втори осминафинал в историята си

Съставът на Алжир продължава с усилените тренировки преди първата си среща от фазата на елиминациите на световните футболни финали. А мачът на африканците се очаква да бъде изключително напрегнат, тъй като ще се изправят срещу коварен европейски противник.

Швейцария ще трябва да разбие надеждите на Алжир за второ класиране на осминафинал в историята на Световното първенство. Двата отбора се изправят един срещу друг на стадион „Би Си Плейс“ във Ванкувър в петък сутринта.

Швейцарският тим завърши на първо място в група „Б“ със седем точки от възможни девет. В същото време Алжир събра четири точки, но по-лошата им голова разлика от минус две ги остави на трета позиция в група „Ж“.

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