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Скалони предупреди за Кабо Верде

  • 3 юли 2026 | 01:04
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Скалони предупреди за Кабо Верде

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони предупреди своя отбор да не подценява изненадата на Световното първенство Кабо Верде преди сблъсъка им от 1/16-финалите в Маями, в петък.

„Е, в добра форма сме. Естествено, развълнувани сме, както всички останали, но има съперник, с когото трябва да се изправим и когото трябва да уважаваме – отбор, който се представи много добре. И, разбира се, границата за грешки вече се стеснява. Това е елиминационен мач – загубиш ли, отиваш си у дома. Наясно сме с това, но мачът ни заварва в добра форма, а това е футбол. Видяхме, че мачовете са много равностойни, с изключение на Франция или може би Мексико, които мисля, че спечелиха убедително. Имаше други много оспорвани срещи и не мисля, че тази ще бъде лесна. Това е реалността.“

Скалони анализира и Кабо Верде

„Това е отбор, който не е губил. Те играха добре в мача срещу Саудитска Арабия и мисля, че заслужаваха да спечелят. Срещу Испания и Уругвай може би изпитваха повече затруднения на моменти, но се защитаваха добре. Справят се отлично с пресичането на пасове през центъра, организират много ефективни контраатаки и разполагат с технични играчи. Добър отбор са. Вече ги бяхме наблюдавали, не само защото сега се изправяме срещу тях, а защото ги анализирахме като потенциален съперник. В крайна сметка те се класираха и, честно казано, това не ни изненадва. Те са добър отбор, не са стигнали дотук случайно. Трябва да ги уважаваме и точно това ще направим.“

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