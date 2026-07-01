50 000 аржентинци без билети в Маями заради Меси

Аржентинската футболна асоциация (АФА) предупреди ФИФА за очакваната инвазия от фенове на 4 юли за осминафиналния мач срещу Кабо Верде на „Хард Рок Стейдиъм“. От централата се надяват да бъдат пуснати в продажба билети, които са били закупени предварително, но впоследствие върнати.

Президентът на Аржентинската футболна асоциация, Клаудио Тапия, обяви, че се очаква пристигането на 50 000 привърженици без билети за осминафиналния мач от Световното първенство срещу Кабо Верде в Маями. Поради тази причина той е потърсил съдействие от ФИФА. Допълнителен фактор е, че Лео Меси играе за местния Интер Маями, където е обожаван от публиката.

➕La AFA pide a la FIFA más entradas para el partido de Argentina ante Cabo Verde en Miami: '50.000 vendrán sin entrada'



🌊La federación argentina trabaja para dar cabida a la marea de hinchas que se ha desplazado a Estados Unidos sin entrada.https://t.co/LuOKYDXurU — Diario SPORT (@sport) July 1, 2026

„Разговаряхме с ФИФА. Със сигурност билетите на тези, които са ги закупили предварително, ще бъдат пуснати отново в продажба и така повече хора ще могат да присъстват. Също така разбираме, че 50 000 души пътуват без билети“, заяви Тапия пред аржентинските медии в Съединените щати.

Аржентина ще се изправи срещу африканския отбор в петък на стадион „Хард Рок“ в Маями, чийто капацитет е 65 000 зрители. Официалните билети за срещата вече са напълно изчерпани.

„Работим, за да може възможно най-много хора да присъстват на мач, за който никой не очакваше да има такъв огромен интерес. Поискахме информация какъв е оставащият брой билети, за да могат хората да си ги купят и да влязат на стадиона“, добави той.

По време на груповата фаза на Световното първенство „албиселесте“ изигра два мача в Далас и един в Канзас, като и трите срещи бяха пред огромна публика. Според местни медии цените на билетите на черния пазар са достигали хиляди долари.

„Това е, което нашият национален отбор предизвиква, така че трябва да се опитаме да помогнем на възможно най-много хора, но не всички могат да влязат“, завърши Тапия.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google