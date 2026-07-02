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Забавна реакция на Меси при проверка на летището

  • 2 юли 2026 | 17:59
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Забавна реакция на Меси при проверка на летището

Аржентинският национален отбор преживя забавен момент преди полета си от Канзас до Маями. По време на щателна проверка у Кристиан Ромеро бе открита запалка, а реакцията на капитана Лионел Меси бързо се превърна в сензация.

Строгите мерки за сигурност са обичайна практика в Съединените щати, особено по време на Световното първенство. Докато много отбори се сблъскаха с логистични проблеми при пътуванията си, този път аржентинският тим стана част от съвсем различна сцена, изпълнена със смях и закачки, в чийто център бе Лео Меси.

Преди да се качат на самолета, който трябваше да ги отведе от Канзас до Маями за осминафиналния мач срещу Кабо Верде в петък, футболистите преминаха през стандартните проверки на Администрацията за транспортна сигурност (ТСА).

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