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Кристиан Ромеро поднови тренировки

  • 30 юни 2026 | 11:04
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Аржентинският защитник Кристиан Ромеро поднови нормални тренировки преди мача на световните шампиони от 1/16 финалите на футболния Мондиал 2026 срещу Кабо Верде. Двубоят ще се играе на 4 юли от 1:00 часа българско време в Маями. Ромеро получи контузия на коляното в началото на второто полувреме при победата над Австрия с 2:0 срещата от втория кръг в група J на турнира на 22 юни и вече заменен принудително в 57-ата минута.

Той пропусна последния мач от първата фаза на надпреварата срещу Йордания (3:1) на 28 юни, като беше заменен от ветерана Николас Отаменди в стартовия състав, в който селекционерът Лионел Скалони направи доста промени с оглед на факта, че южноамериканците вече си бяха осигурили първото място.

Самият Скалони вече заяви, че травмата на централния бранител на английския Тотнъм не е толкова сериозна и очаква той да бъде на разположение за срещите на тима от елиминациите. Аржентинските футболисти получиха ден почивка в неделя, а на заниманието в понеделник Ромеро се включи на пълни обороти наравно с останалите си съотборници, което потвърждава прогнозите на специалиста.

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Снимки: Imago

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