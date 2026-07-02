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Кабо Верде подготвя специален подарък за Меси

  • 2 юли 2026 | 23:59
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Националният отбор на Кабо Верде е подготвил специален подарък за Лионел Меси преди сблъсъка с Аржентина в 1/16-финалите на Световното първенство през 2026 г. Президентът на африканския тим, Жозе Мария Невеш, разкри, че аржентинският капитан ще бъде почетен с официална фланелка на кабоверденския национален отбор, с номер 10 и името Меси на гърба.

В изявление пред медиите държавният глава на Кабо Верде изрази какво означава тази среща за неговата нация.

„За нас е голяма чест да се изправим срещу Лионел Меси и националния отбор на Аржентина“, заяви той, обяснявайки, че подаръкът е жест на признание за кариерата на звездата, когото смята за „един от най-добрите футболисти на всички времена“.

Мачът предизвиква огромни очаквания в Кабо Верде, който вече влезе в историята, класирайки се на второ място в група H, след Испания, при първото си участие на Световно първенство. Въпреки възхищението си от Меси, президентът уверява, че отборът му ще излезе на терена с амбиция.

„Ще се изправим срещу Аржентина и Меси със същата решителност, същата воля и с желанието да спечелим и да достигнем следващата фаза“, подчерта Жозе Мария Перейра Невеш.

Управляващият показа увереност, дори рискувайки с благоприятна прогноза за своя отбор.

„Вярвам, че Кабо Верде може да победи Аржентина с 1:0“.

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