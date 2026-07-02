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Фенове във Форт Лодърдейл причакаха автобуса на Аржентина

  • 2 юли 2026 | 08:27
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Група привърженици на Аржентина и Лионел Меси остана до късно пред хотела на националния отбор във Форт Лодърдейл, за да посрещне футболната икона и останалите играчи на „гаучосите“, които пристигнаха за мача срещу Кабо Верде в Маями в петък.

Отборът дойде със самолет от тренировъчната си база в Канзас Сити и след кратко пътуване от летището във Форт Лодърдейл до хотела в центъра на града беше приветстван от фенове с песни, скандирания и автомобилни клаксони. Защитаващият световната титла тим на Аржентина се изправя срещу сензацията на турнира в своеобразен сблъсък „Давид срещу Голиат“ в осминафиналите.

Кабо Верде е най-малката държава в историята, достигала до елиминационната фаза на Световно първенство. „Сините акули“ от атлантическия архипелаг завършиха наравно и трите си мача в Група H, включително 0:0 срещу европейския гранд Испания, което им осигури второто място и мечтан двубой срещу Аржентина, водена от селекционера Лионел Скалони.

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