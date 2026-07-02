Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Испания - Австрия
  1. Sportal.bg
  2. Брайтън
  3. Джоел Велтман напусна Брайтън

Джоел Велтман напусна Брайтън

  • 2 юли 2026 | 22:54
  • 382
  • 0
Джоел Велтман напусна Брайтън

Нидерландският защитник Джоел Велтман си тръгва от Брайтън след шестгодишен престой в клуба. От отбора потвърдиха, че договорът му е изтекъл и той вече не е част от отбора.

Велтман се присъедини към „чайките“ от Аякс през 2020 г. и записа 191 мача с екипа на тима. През 2022 г. той пое и ролята на посланик на фондацията на клуба – „Брайтън Хоув Албиън Фаундейшън“.

34-годишният футболист напуска, след като помогна на отбора да завърши четири пъти в топ десет на Висшата лига, включително през сезона, в който клубът си осигури шесто място и участие в Лига Европа.

По-рано днес "чайките" си обявиха привличването на защитника Майкъл Свобода от Венеция.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Легендата на испанския футбол Санти Касорла сложи край на славната си кариера

Легендата на испанския футбол Санти Касорла сложи край на славната си кариера

  • 2 юли 2026 | 17:12
  • 1994
  • 2
Гняв в САЩ: Защо Балогун бе изгонен, а Меси не

Гняв в САЩ: Защо Балогун бе изгонен, а Меси не

  • 2 юли 2026 | 17:00
  • 2263
  • 9
По-големият срещу по-малкия брат: емоционален сблъсък между Швейцария и Алжир

По-големият срещу по-малкия брат: емоционален сблъсък между Швейцария и Алжир

  • 2 юли 2026 | 16:52
  • 4065
  • 0
Хронологията на един провал: Как Нагелсман загуби съблекалнята на Германия?

Хронологията на един провал: Как Нагелсман загуби съблекалнята на Германия?

  • 2 юли 2026 | 16:36
  • 9556
  • 24
Рой Кийн с прогноза за скорошно отпадне на Англия от Световното

Рой Кийн с прогноза за скорошно отпадне на Англия от Световното

  • 2 юли 2026 | 16:30
  • 1847
  • 4
Трансфер като за световно: Манчестър Сити счупи нови рекорди с английски национал

Трансфер като за световно: Манчестър Сити счупи нови рекорди с английски национал

  • 2 юли 2026 | 16:16
  • 22014
  • 23
Виж всички

Водещи Новини

Испания 2:0 Австрия, дебютен гол удвои преднината

Испания 2:0 Австрия, дебютен гол удвои преднината

  • 2 юли 2026 | 22:00
  • 11559
  • 82
Григор Димитров върна времето назад с паметна победа на "Уимбълдън"!

Григор Димитров върна времето назад с паметна победа на "Уимбълдън"!

  • 2 юли 2026 | 23:05
  • 50419
  • 42
Ботев (Пд) осъди три клуба във ФИФА, единият оправдал неплащането с религиозни празници

Ботев (Пд) осъди три клуба във ФИФА, единият оправдал неплащането с религиозни празници

  • 2 юли 2026 | 13:15
  • 36725
  • 24
Нико Петров: Отборът на Франция иска да разруши планетата със своите супергерои

Нико Петров: Отборът на Франция иска да разруши планетата със своите супергерои

  • 2 юли 2026 | 16:16
  • 6743
  • 28
Трансфер като за световно: Манчестър Сити счупи нови рекорди с английски национал

Трансфер като за световно: Манчестър Сити счупи нови рекорди с английски национал

  • 2 юли 2026 | 16:16
  • 22014
  • 23
Никола Цолов ще тества болид от Формула 1 за Рейсинг Булс

Никола Цолов ще тества болид от Формула 1 за Рейсинг Булс

  • 2 юли 2026 | 12:05
  • 26620
  • 17