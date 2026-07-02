Джоел Велтман напусна Брайтън

Нидерландският защитник Джоел Велтман си тръгва от Брайтън след шестгодишен престой в клуба. От отбора потвърдиха, че договорът му е изтекъл и той вече не е част от отбора.
Велтман се присъедини към „чайките“ от Аякс през 2020 г. и записа 191 мача с екипа на тима. През 2022 г. той пое и ролята на посланик на фондацията на клуба – „Брайтън Хоув Албиън Фаундейшън“.
34-годишният футболист напуска, след като помогна на отбора да завърши четири пъти в топ десет на Висшата лига, включително през сезона, в който клубът си осигури шесто място и участие в Лига Европа.
По-рано днес "чайките" си обявиха привличването на защитника Майкъл Свобода от Венеция.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google