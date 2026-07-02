Джоел Велтман напусна Брайтън

Нидерландският защитник Джоел Велтман си тръгва от Брайтън след шестгодишен престой в клуба. От отбора потвърдиха, че договорът му е изтекъл и той вече не е част от отбора.

We can confirm that Joel Veltman has left the club after his contract expired earlier this week.



Everyone at the Albion and our Foundation would like to thank Joel for his incredible service on and off the pitch since joining us in 2020. 🙏 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 2, 2026

Велтман се присъедини към „чайките“ от Аякс през 2020 г. и записа 191 мача с екипа на тима. През 2022 г. той пое и ролята на посланик на фондацията на клуба – „Брайтън Хоув Албиън Фаундейшън“.

34-годишният футболист напуска, след като помогна на отбора да завърши четири пъти в топ десет на Висшата лига, включително през сезона, в който клубът си осигури шесто място и участие в Лига Европа.

По-рано днес "чайките" си обявиха привличването на защитника Майкъл Свобода от Венеция.

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