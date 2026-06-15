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  3. Брайтън се подсили с португалски защитник

Брайтън се подсили с португалски защитник

  • 15 юни 2026 | 22:39
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Брайтън се подсили с португалски защитник

Брайтън официално обяви привличането на защитника Кощиня. 26-годишният футболист пристига от гръцкия гранд Олимпиакос, като подписа договор за срок от пет години.

Според информация на BBC, трансферната сума, която „чайките“ са заплатили за португалеца, възлиза на 11 милиона паунда.

Кощиня прекара два сезона в Гърция с екипа на Олимпиакос, като в този период изигра 74 мача. Той е бивш младежки национал на Португалия.

"Кощиня е футболист, когото следим от известно време. Той е стабилен в дефанзивен план и много динамичен. Вярвам, че ще се превърне в отлично попълнение", коментира мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер.

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