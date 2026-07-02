Падна и последната пречка пред договора на Бастианини с Тракхаус

Енеа Бастианини вече е свободен да осъществи очаквания си трансфер в отбора на Тракхаус Априлия в MotoGP, след като изтече срока, в който договорът му с КТМ е можел да бъде удължен.

Италианският пилот е напът да заеме мястото на Ай Огура в сателитния тим на Априлия за сезон 2027. Бастианини може да финализира преминаването си, тъй като опцията на КТМ да го задържи за следващия сезон вече не е валидна.

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Бастианини, подобно на съотборника си в Tech3 Маверик Винялес, се присъедини към КТМ с двугодишен договор, който включваше опция за следващия сезон. Според Sky Italia обаче крайният срок, в който австрийският производител е трябвало да активира тази клауза, вече е изтекъл.

Смята се, че Бастианини е договорил личните си условия с Тракхаус преди известно време и по този начин е свободен да подпише с американския отбор. Това ще бъде петият му тим в MotoGP и трети различен производител в кариерата му след Дукати и КТМ.

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Италианецът, който има седем победи в Кралския клас с Дукати, се качи на подиума за КТМ в Каталуня миналата година. Той също така донесе единствения подиум за Tech3 до момента през този сезон, като завърши трети в спринта на „Пистата на Америките“.

В Тракхаус Бастианини ще си партнира с Раул Фернандес, който идва на мястото на Ай Огура, а японецът преминава в заводския отбор на Ямаха.

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Междувременно бъдещето на Маверик Винялес в MotoGP остава далеч по-несигурно. Първоначално изглеждаше, че испанецът ще остане в КТМ, като се спрягаше за заводския отбор, преди да се появи информация, че ще продължи с Tech3.

Винялес обаче все още се възстановява от контузиите в рамото от миналата година, а скорошните му коментари предполагат, че далеч не е уверен в оставането си. Той заяви, че опцията в договора му с КТМ му е попречила да приеме оферти от други отбори.

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Така изглежда, че КТМ ще разполага с четирима нови пилоти през следващия сезон. Очаква се Алекс Маркес и Фабио ди Джанантонио да оформят изцяло нов заводски състав. Лука Марини пък е сред кандидатите за Tech3, който търси един опитен пилот и един новобранец от Мото2, като вариантите са Сена Аджиъс или Мануел Гонсалес.

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Снимки: Gettyimages