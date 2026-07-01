Ямаха потвърди Хорхе Мартин и Ай Огура като заводски пилоти за 2027

Днес Ямаха официално обяви привличането на Хорхе Мартин и Ай Огура, които ще формират заводския състав на производителя в MotoGP за следващите два сезона.

Новината за пристигането на Мартин и Огура, идва ден след като Ямаха се сбогува с Фабио Куартараро и Алекс Ринс. Така Хонда и КТМ остават единствените производители, които все още не са потвърдили официално заводските си пилоти за сезон 2027.

Yamaha Motor Racing is proud to welcome Jorge Martín and Ai Ogura as its MotoGP riders for the 2027 and 2028 seasons. 🔥



A new era.

Two exceptional talents.

One shared ambition.



Welcome to Yamaha! 🔵 #YamahaMotoGP | #JorgeMartin | #AiOgura | #MotoGP pic.twitter.com/2Yjwf9uRAx — Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) July 1, 2026

Официално: Ямаха сменя заводските си пилоти в MotoGP

„Щастливи сме да приветстваме Хорхе и Ай в заводския отбор на Ямаха в MotoGP, с които започваме нова ера през 2027 г. Привличането на пилоти от такъв калибър подчертава нашите амбиции и увереност в проекта“, заяви Паоло Павезио, управляващ директор на Ямаха Мотор Рейсинг, в изявление, разпространено от отбора.

„Хорхе вече се е доказал като един от еталоните в MotoGP, притежаващ скоростта, решителността и манталитета, необходими за борба за победи и световни титли. Очакваме той да изиграе ключова роля за подобряване на представянето ни още от първия ден“, добави Павезио.

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„Прогресът на Ай през последния сезон и половина е изключителен. Неговият талант, работна етика и потенциал ни дават увереност, че той може да се превърне в един от най-добрите пилоти в шампионата. В същото време сме особено горди да приветстваме японски пилот в заводския отбор на Ямаха.“

Потвърждението за договорите на Мартин и Огура идва в идеален момент. Миналата неделя Мартин си тръгна от Ассен като новия лидер в шампионата, а в същия ден Огура спечели първата си победа в Кралския клас.

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С триумфа си в Гран При на Нидерландия Огура стана първият японски пилот, печелил състезание в MotoGP, след победата на Макото Тамада на „Мотеги“ преди 22 години.

За Мартин преминаването в Ямаха бележи края на един бурен период с Априлия. Първият му сезон с производителя от Ноале през 2025 може лесно да бъде описан като „ужасен", след като поредица от сериозни контузии дори го накараха да обмисли напускане на италианската марка.

Тази година обаче световният шампион за 2024 обърна нещата в своя полза, завръщайки се към победите в Льо Ман, спечели квалификацията на Ассен и се изкачи се до върха в класирането. Ръководството на Ямаха ускори преговорите за привличането на Мартин през януари, след като преминаването на Куартараро в Хонда стана почти сигурно.

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Трансферът на Огура се осъществи, след като Тракхаус не предприе решителни действия, за да си осигури бъдещето му. Това отвори вратата за ръководството на Ямаха, което се намеси и финализира сделката само за няколко дни по време на Гран При на Америките.

Пилотът с номер 79 ще стане първият японски заводски състезател на Ямаха в MotoGP, въпреки че е израснал в програмата за пилоти на Хонда. Хонда наблюдава неговото развитие, преди двете страни да се разделят през 2024 г. – същата година, в която Огура бе коронясан за световен шампион в Мото2.

Междувременно се очаква КТМ да обяви, че Алекс Маркес и Фабио Ди Джанантонио ще напуснат съответно Грезини и VR46, за да се присъединят към австрийския производител. От Хонда пък се очаква да потвърдят подписването с Куартараро на по-късен етап. В сателитния отбор на Ямаха – Прамак, се очаква Топрак Разгатлиоглу да си партнира с Исан Гевара, който ще се изкачи от отбора на Паоло Кампиноти в Мото2.

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Снимки: Gettyimages