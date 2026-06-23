Марк Маркес подписа за още две години с Дукати

Отборът на Дукати обяви официално, че е подписал нов двугодишен договор със седемкратния световен шампион в MotoGP Марк Маркес, който ще продължи да се състезава в червено поне до края на сезон 2028 в кралския клас.

Испанецът се присъедини към екипа на Дукати в началото на 2025 година и направи един изключителен сезон, за да спечели седмата си титла в MotoGP. Нейната защита не започна по най-добрия възможен начин, но след коригиращата операция на рамото Маркес започна да навлиза в ритъм и спечели две поредни победи в Унгария и Чехия, които го върнаха в битката за титлата през 2026 година.

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Удължаването на договора на испанеца с Дукати не е никаква изненада, като за него се знаеше от няколко месеца насам. Той обаче бива обявен едва днес, тъй като отборите умишлено не обявяваха официално контрактите за сезон 2027 преди да подпишат новото споразумение Конкорд с организаторите на шампионата.

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Това се случи миналата седмица след едни дълги преговори, което отваря вратите към официалното потвърждаване на множество сделки, за които се знае още от началото на годината. Една от тях включва и Педро Акоста, който ще замени Франческо Баная като съотборник на Маркес в заводския отбор на Дукати.

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Снимки: Gettyimages