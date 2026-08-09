Давид Алманса с втора победа за сезона в Moto3 след триумф във Великобритания

Давид Алманса спечели своята втора победа от началото на сезона в Moto3, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Великобритания, с която беше подновена битката за титлата след едномесечната лятна пауза.

За испанеца, който от началото на кампанията има пропуснати общо три състезания заради комбинация от контузии и заболявания, това е първи успех от откриващата сезона Гран При на Тайланд насам. По този начин Алманса се възползва максимално от отсъствие на Максимо Килес, който не стартира на „Силвърстоун“ заради контузията, която получи след падането си в квалификацията на британското трасе вчера.

It's been a tough time for @davidalmansa22 💪



But the 22 is BACK in P1 for the first time since the season opener 👏#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/aK2j4uTobv — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 9, 2026

Пилотът на ИнтактГП прекара голяма част от дистанцията от 15 обиколки на първото място, което му беше отнемано на няколко пъти. Във всяка една ситуация обаче Алманса успяваше бързо да си върне лидерството, а в последните два тура той практически кара необезпокояван заради битката за второто място зад него.

Главните действащи лице в нея бяха Адриан Фернандес и Брайън Уриарте, който падна в средата на финалната обиколка, когато прекали с агресията в „Бруукландс“. Това изглеждаше, че гарантира втората позиция на Фернандес, който определено беше вдъхновен от победата на брат му Раул в състезанието в MotoGP, което се проведе преди това в Moto3.

Испанският състезател на Леопард обаче допусна грешка в завоя „Стоу“, която позволи на Алваро Карпе да го изпревари за второто място. Отделно Валентин Пероне също получи шанс да атакува във „Вейл“ за последната позиция на подиума и аржентинецът се възползва, за да оформи тройката точно пред Фернандес, а на петото място финишира Джоел Естебан.

This is how Perrone got the move done for P3 😎#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/9mtXOvt6WP — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 9, 2026

Джоел Келсо остана шести пред Рико Салмела, Еди О'Шей, Веда Пратама и Матео Бертеле, които допълниха топ 10. Точки от надпреварата за Гран При на Великобритания в Moto3 взеха още Хесус Риос, Кейси О'Горман, Гуидо Пини, Давид Гонсалес и Киатисак Сингапон, като последните двама участваха на „Силвърстоун“ като резерви.

В генералното класиране след първите 12 кръга за сезона, въпреки отсъствието си от състезанието днес, Килес остава начело с актив от 231 точки и комфортен аванс от цели 85 пред най-близкия му преследвач Карпе. Днешният победител Алманса заема третото място с изоставане от 97 пункта спрямо водача Килес.

Сезонът в Moto3 ще продължи след три седмици, между 28 и 30 август, с надпреварата за Гран При на Арагон от „Моторланд Арагон“.

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Снимки: Gettyimages