Априлия: Марко Бедзеки се нуждае от почивка

Изпълнителният директор на Априлия Рейсинг, Масимо Ривола, вярва, че Марко Бедзеки „се нуждае от почивка“ след тежка поредица от състезания, в която той загуби лидерството си в шампионата на MotoGP.

Бедзеки записа труден месец юни в световния шампионат, а амбициите му за титлата понесоха огромен удар след две състезания без точки в Гран При на Чехия и Нидерландия.

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Италианецът първо се замеси в голям скандал, след като удари маршал по време на спринта в Бърно – инцидент, заради който му беше забранено да участва в основното състезание на следващия ден. Седмица по-късно в Ассен той катастрофира във втората обиколка, докато се опитваше да навакса загубени позиции и пропиля още ценни точки за шампионата.

След като преживя и кошмарна Гран При на Унгария в началото на юни, където беше изваден от състезанието на старта от съотборника си Хорхе Мартин, Бедзеки вече не е печелил точки в три поредни неделни надпревари.

Въпреки че Ривола намекна, че катастрофата на Безеки в Ассен е изцяло по негова вина, той прояви съчувствие към тежкото положение на своя пилот и заяви, че лятната пауза идва в най-подходящия момент за него.

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„Какво да кажа? Ще го изпратим на едноседмична ваканция, надявайки се преди всичко, че е добре и че има желание да отиде“, каза Ривола след неделното състезание.

„Той определено се нуждае от почивка, защото напоследък му се случи почти всичко. Така че е разбираемо, че може да се чувства малко под напрежение.“

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„Въпреки това, той не трябваше да прави тази грешка, особено след като се случи на място, където наистина можеш да се нараниш сериозно.“

„Всички правим грешки“, казва Масимо Ривола

Ривола беше особено критичен към Мартин, след като испанският пилот извади от състезанието трима състезатели с мотори на Априлия, включително Бедзеки, на „Балатон Парк“.

Въпреки това, той вярва, че действащият световен шампион е показал по-голяма зрялост в Ассен, като посочи премереното му каране до третото място като доказателство.

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Мартин сега води в шампионата със седем точки пред Бедзеки, а Фабио ди Джанантонио е с още девет точки назад като най-добре представящият се пилот на Дукати.

„Като се има предвид, че всички правим грешки, в Унгария казах, че световен шампион не прави такива грешки, защото знае как да се бори за световната титла, което е точно това, което той направи тук“, заяви Ривола.

„Той си осигури полпозишън, който само той можеше да постигне: в петък и събота сутринта Априлия не беше най-бързият мотор в една обиколка, но той успя да вземе първата позиция благодарение на таланта си.“

„В състезанието той беше изключителен, стартира страхотно, натрупа преднина и когато пилотите на Тракхаус започнаха да го настигат, той не направи нищо безразсъдно, а осъзна, че третото място е положителен резултат.“

„Това е нагласата, която трябва да има пилот, който знае как да спечели световен шампионат.“

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Снимки: Gettyimages