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Априлия обяви официално привличането на Пеко Баная с 4-годишен договор

  • 25 юни 2026 | 11:25
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Заводският отбор на Априлия обяви официално привличането на двукратния световен шампион в MotoGP Франческо Баная в своите редици за следващите четири сезона в кралския клас.

Италианецът се присъединява към състава от Ноале след 6-годишен престой в Дукати, с който спечели и двете си световни титли през 2022 и 2023. В Априлия Баная ще си партнира с Марко Бедзеки, като и двамата са възпитаници на академията на Валентино Роси.

„С Микеле Коланино (главният изпълнителен директор на Piaggio Group) споделяме една и съща визия за подкрепа на Италия, поради което и двамата мислихме за партньорство между Марко и Пеко за следващата глава в историята на Априлия. Пристигането на Баная е потвърждение за стойността на италианския спорт, който през последните месеци се отличи на световната сцена благодарение на постиженията на Андреа Кими Антонели във Формула 1, Яник Синер в тениса и Федерика Бриньоне на Зимните олимпийски игри в Милано – Кортина 2026.

„Ето защо привличането на Пеко ни изпълва с гордост и дава допълнителен тласък на италианския спорт в международен план. Ще го посрещнем топло него и семейството му, но първо ще се опитаме да го победим! Да имаме многократен световен шампион е отговорност, която нямаме търпение да поемем“, заяви шефът на отбора на Априлия Масимо Ривола.

Официално: Педро Акоста сменя Франческо Баная в Дукати
Официално: Педро Акоста сменя Франческо Баная в Дукати

В Априлия Баная ще заеме мястото на световния шампион за 2024 година Хорхе Мартин, който ще напусне отбора след два сезона в него. Очаква се Мартинатора да поеме в посока Ямаха, където да замени Фабио Куартараро, който ще премине в Хонда.

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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