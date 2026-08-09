Самуил Иванов: Контузията е само временна пречка, не съм се отказал

Сезонът във Формула 4 Централна Европа за българския пилот Самуил Иванов приключи неочаквано рано – още във втория кръг на „Залцбургринг“.

Причината е прозаична – катастрофа в квалификацията в Австрия, дошла след прекъсване на квалификацията, след това идва и ударът със студени спирачки и изстиналите гуми.

„Това беше пропусната възможност – обясни за Sportal.bg Самуил, който вече се възстановява след операцията, последвала контузията. – Тази писта ми хареса, бърза е интересна, в началото вървях сред най-бързите 6-7 пилоти.

„Ударих се челно в предпазната стена, за този десен завой се спира от 230 км/ч, имах силни болки и в двете ръце, след това се наложи операция на дясната и сега се възстановявам.

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„Лекарите ми казаха, че за да се възстановя напълно, трябва да пропусна целия сезон във Формула 4. Колкото и да не ми се иска, нямам избор. Контузията е само временна пречка за мен, не съм се отказал, ще продължавам да се боря.“

Инцидент извади Самуил Иванов от втория кръг на Формула 4 Централна Европа

Самуил Иванов дебютира във Формула 4 CEZ след две титли в Rotax Senior в нашия шампионат. В първия кръг на „Ред Бул Ринг“ показа, че има скорост да се бори за по-предни позиции, но също и че му липсва опит при едноместните болиди, като подготовката му за кампанията започна в началото на годината.

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