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Нови победители и много екшън в T4 Series България в Кюстендил

  • 10 авг 2026 | 09:51
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Нови победители и много екшън в T4 Series България в Кюстендил

Третият кръг от сезона в картинг шампионата T4 Series България на пистата „Пауталия“ в Кюстендил предложи изключително много битки и емоции на пилотите и феновете.

В августовската жега в неделя пилотите в клас Бамбино зарадваха публиката с три оспорвани манша, като в крайното класиране за кръга първите трима се събраха в едва 4 точки.

Победата в първия манш взе Иво Янков, във втория – Александър Илков, а в третия – Самуил Латев. Латев записа и две втори места преди това и със събраните 65 точки спечели третия кръг за сезона. Илков остана втори с 63 точки с победа, второ и трето място, а трети се класира Янков с победа и две трети места и 61 точки. Латев е третият различен победител в първите три кръга в клас Бамбино, което обещава оспорвана битка до края на сезона.

В клас Мини третият кръг беше спечелен от Брайън Дунев, който сложи край на серията от два поредни успеха на Николай Цветков. Битката тук беше много оспорвана, като Цвятков спечели първия манш, във втория беше наказан заради инцидент с Мартин Бенчев и това го прати шести на старта за третото състезание. Цвятков успя да си пробие път напред и в последната надпревара, като стигна до победата, но остана втори за кръга с 62 точки – две победи и едно пето място.

Дунев завърши пръв с 65 точки – едно първо и две втори места, а трети - Мартин Бенчев с 52 точки, събрани от две трети и едно четвърто място. Той изпревари с 2 точки Мишел Манджукова, чието най-добро класиране беше второто място във втория манш.

Снимки: T4 Series България/APIX

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