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Нюкасъл уреди заместник на Антъни Гордън, взе национал на Кот д'Ивоар

  • 2 юли 2026 | 18:14
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Нюкасъл уреди привличането на лявото крило на Хофенхайм Базумана Туре, съобщават Фабрицио Романо и медиите в Англия и Германия.

Котдивоарският национал ще премине при "свраките" за солидната обща сума от близо 50 млн. евро. Това ще е рекорден изходящ трансфер за германския тим.

Нюкасъл търсеше ново ляво крило, след като продаде Антъни Гордън на Барселона, като почти бе уредил Виктор Муньос от Осасуна, но Ливърпул в крайна сметка привлече испанеца. Така сега новият избор пада върху африканския футболист.

Туре скоро ще премине медицински изследвания и ще подпише дългосрочен договор със "свраките", след като националният отбор на Кот д'Ивоар загуби от Норвегия с 1:2 на 1/16-финалите и отпадна от Световното първенство.

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През миналия сезон той записа 5 гола и 12 асистенции в 32 мача за Хофенхайм във всички турнири. На Мондиала Туре взе участие в 3 срещи за националния отбор на Кот д'Ивоар. Нюкасъл пък се подготвя за изходящия трансфер на Сандро Тонали, който ще премине в Тотнъм за рекордните близо 100 млн. паунда.

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