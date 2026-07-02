Почетино: Червеният картон беше пресилен

Селекционерът на САЩ Маурисио Почетино изрази несъгласието си с червения картон, показан на Фоларин Балогун в мача срещу Босна и Херцеговина от 1/16-финалите на Мондиал 2026. Голмайсторът на американците беше изгонен след намесата на ВАР за настъпване по глезена на Тарик Мухаремович.

„Според мен това не е червен картон. Нямаше никакво намерение да се настъпи крака на съперника. Ако има умисъл да се нарани опонента – тогава съм съгласен, разбирам го“, заяви Почетино след мача.

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„В този случай обаче ставаше въпрос за обикновено единоборство, в което футболистите се бореха за топката и краката им се приземяват на тревата, нали така?“, допълни аржентинският специалист.

Почетино беше попитан и за сходна ситуация от мача между Аржентина и Алжир (3:0), в която Лионел Меси избегна наказание за подобно действие.

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„За мен и в двата случая няма основания за червен картон“, категоричен бе треньорът.

Заради полученото наказание Фоларин Балогун ще пропусне осминафиналния сблъсък на САЩ срещу Белгия.

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Снимки: Gettyimages