Сергей Барбарес: Трябва да празнуваме, не да тъгуваме

Селекционерът на Босна и Херцеговина Сергей Барбарес изрази огромната си гордост от представянето на своите футболисти и заяви, че играчите трябва да държат главите си високо вдигнати, въпреки че напуснаха турнира след загуба от Съединените щати с 0:2 на 1/16-финалите. Босненският състав завърши наравно със съдомакините от Канада, победи Катар и загуби от Швейцария в груповата фаза на Мондиал 2026.

"Наистина се гордея с тях. Веднага след мача го казах на момчетата. Поздравих ги и бях наистина горд от представянето им. Това е резултат, който трябва да празнуваме. Не трябва да тъгуваме, защото това е част от живота, част от футбола, особено в голямо състезание като това“, каза треньорът.

Selektor Sergej Barbarez’s in tears after the match.



Volim te Bosno 💙💛



🎥: insta/arenasportbh pic.twitter.com/sSIPw0nCQw — ZMAJ MEDIA (@ZmajMedia) July 2, 2026

Барбарес призна, че с нетърпение очаква тимът да се завърне в родината, за да се срещне с хората, добавяйки: „Видео съобщенията са хубави, телефонните разговори са страхотни, но да си сред хората - само тогава ще разберем колко е хубаво и колко е важно това.“

„Въпреки че изоставахме с два гола, сърцето ми беше пълно, когато ги гледах футболистите. Аз съм най-гордият треньор в света в момента“, увери селекционерът на Босна и Херцеговина.

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Снимки: Imago