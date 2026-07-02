Балогун повтори Зидан с гол и червен картон в елиминациите на Мондиал

Американският национал Фоларин Балогун се превърна в първия футболист с гол и червен картон в един и същи мач от елиминационната фаза на Световното първенство след легендарния Зинедин Зидан през 2006 година.

Балогун се разписа във вратата на Босна и Херцеговина в двубой от 1/16-финалите на Мондиал 2026, но по-късно беше изгонен. Последното подобно постижение беше на Зидан, който отбеляза гол и получи червен картон във финала на турнира през 2006 г. срещу Италия (1:1, 3:5 след дузпи).

🚨FACT: Folarin Balogun is the first player to score and get a direct red card in a World Cup match since Zinedine Zidane in the 2006 World Cup final pic.twitter.com/D9AOo4Jyn6 — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 2, 2026

В мача срещу Босна и Херцеговина, който американците спечелиха с 1:0, Фоларин Балогун откри резултата в 45-ата минута. В 64-ата минута обаче той получи директен червен картон.

Нападателят уцели и греда, а при 0:0 негово попадение беше отменено заради засада.

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Снимки: Imago