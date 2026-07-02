Пулишич: Трябваше да се борим за успеха

Американският национал Кристиан Пулишич заяви, че тимът на САЩ е трябвало доста да се постарае за победата с 2:0 над Босна и Херцеговина на 1/16-финалите на Световното първенство по футбол, след като съставът остана с 10 души заради червения картон на Фоларин Балогун. Първоначално на Балогун не бе отсъдено нарушение, но съдията Рафаел Клаус се консултира с ВАР системата и го изгони от игра.

"Трябваше да се борим за успеха. Чувствах, че се представихме добре и не заслужавахме червения картон. Не видях ситуацията, но е жалко. Но да вкараме още един гол и да се защитаваме по начина, по който го направихме, изискваше истински отборни усилия“, коментира Пулишич.

Christian Pulisic post game after USA’s win over Bosnia and Herzegovina 🗣️#FIFAWorldCup #WorldCup pic.twitter.com/qvShA8W2h2 — DAZN Football (@DAZNFootball) July 2, 2026

"Трябва да се насладим на този момент“, заяви друг от американските национал - Малик Тилман, който реализира втория гол срещу Босна и Херцеговина. "Срещу Белгия искаме да играем възможно най-бързо. Няма да бъде лесен мач, но сега ще ги анализираме, но ще анализираме и нашата игра. Надяваме се, че ще продължим напред“, добави Тилман.

„Знам, че някои момчета се съмняваха, че успея, но аз опитвах това на тренировките. Никога не знаеш кога ще се случи, но за щастие днес стана и бях готов. Бях много уверен и сега съм щастлив, че топката влезе във вратата“, обясни Малик Тилман за изпълнението си от пряк свободен удар.

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Снимки: Imago