Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. САЩ
  3. Пулишич: Трябваше да се борим за успеха

Пулишич: Трябваше да се борим за успеха

  • 2 юли 2026 | 10:11
  • 202
  • 0

Американският национал Кристиан Пулишич заяви, че тимът на САЩ е трябвало доста да се постарае за победата с 2:0 над Босна и Херцеговина на 1/16-финалите на Световното първенство по футбол, след като съставът остана с 10 души заради червения картон на Фоларин Балогун. Първоначално на Балогун не бе отсъдено нарушение, но съдията Рафаел Клаус се консултира с ВАР системата и го изгони от игра.

"Трябваше да се борим за успеха. Чувствах, че се представихме добре и не заслужавахме червения картон. Не видях ситуацията, но е жалко. Но да вкараме още един гол и да се защитаваме по начина, по който го направихме, изискваше истински отборни усилия“, коментира Пулишич.

"Трябва да се насладим на този момент“, заяви друг от американските национал - Малик Тилман, който реализира втория гол срещу Босна и Херцеговина. "Срещу Белгия искаме да играем възможно най-бързо. Няма да бъде лесен мач, но сега ще ги анализираме, но ще анализираме и нашата игра. Надяваме се, че ще продължим напред“, добави Тилман.

„Знам, че някои момчета се съмняваха, че успея, но аз опитвах това на тренировките. Никога не знаеш кога ще се случи, но за щастие днес стана и бях готов. Бях много уверен и сега съм щастлив, че топката влезе във вратата“, обясни Малик Тилман за изпълнението си от пряк свободен удар.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Рангник: Няма какво да губим, а можем да спечелим много

Рангник: Няма какво да губим, а можем да спечелим много

  • 2 юли 2026 | 05:23
  • 1188
  • 0
Американците уверено се справиха с Босна и Херцеговина, но загубиха голмайстора си

Американците уверено се справиха с Босна и Херцеговина, но загубиха голмайстора си

  • 2 юли 2026 | 05:06
  • 49548
  • 74
Треньорът на ДР Конго научи за смъртта на баща си по време на пресконференцията

Треньорът на ДР Конго научи за смъртта на баща си по време на пресконференцията

  • 2 юли 2026 | 04:09
  • 5806
  • 3
Лукаку: Такива победи ни сплотяват още повече

Лукаку: Такива победи ни сплотяват още повече

  • 2 юли 2026 | 04:05
  • 1186
  • 0
Пап Тиау: Боли, но трябва да поздравим отбора

Пап Тиау: Боли, но трябва да поздравим отбора

  • 2 юли 2026 | 03:11
  • 1822
  • 1
Кимих: Провалът на Световното ме убива

Кимих: Провалът на Световното ме убива

  • 2 юли 2026 | 02:36
  • 1398
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Американците уверено се справиха с Босна и Херцеговина, но загубиха голмайстора си

Американците уверено се справиха с Босна и Херцеговина, но загубиха голмайстора си

  • 2 юли 2026 | 05:06
  • 49548
  • 74
Грешка на бивш вратар на Локо (Пд) помогна на Белгия за изключителен обрат срещу Сенегал

Грешка на бивш вратар на Локо (Пд) помогна на Белгия за изключителен обрат срещу Сенегал

  • 2 юли 2026 | 01:48
  • 78722
  • 157
Вездесъщият Хари Кейн отнесе на гърба си Англия до 1/8-финалите на Световното първенство

Вездесъщият Хари Кейн отнесе на гърба си Англия до 1/8-финалите на Световното първенство

  • 1 юли 2026 | 21:00
  • 54733
  • 213
Трудно изпитание за Григор Димитров и още вълнуващи сблъсъци в 4-тия ден на "Уимбълдън"

Трудно изпитание за Григор Димитров и още вълнуващи сблъсъци в 4-тия ден на "Уимбълдън"

  • 2 юли 2026 | 06:56
  • 5303
  • 2
ЦСКА 1948 спретна голямо шоу със словенски гранд, национал на България блести

ЦСКА 1948 спретна голямо шоу със словенски гранд, национал на България блести

  • 1 юли 2026 | 20:49
  • 38885
  • 32
Ботев разби Черноморец (Бургас), жесток порой прекъсна мача

Ботев разби Черноморец (Бургас), жесток порой прекъсна мача

  • 1 юли 2026 | 18:29
  • 34007
  • 8