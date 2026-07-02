Карлос Сайнц отлага решението за бъдещето си във Формула 1 за лятото

Пилотът на Уилямс във Формула 1 Карлос Сайнц признава, че „няма да мисли сериозно“ за бъдещето си в спорта преди лятната пауза на шампионата, въпреки че договорът му с тима от Гроув изтича в края на 2026 година.

Испанецът се присъедини към Уилямс за сезон 2025, като дойде от Ферари, и записа впечатляваща първа година с отбора. Той спечели точки в 20 състезания миналия сезон и дори се качи на подиума в Баку и Катар.

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Тази година обаче Уилямс започна сезона в неизгодна позиция с тежък и неконкурентоспособен болид, което породи въпроси в падока дали Сайнц ще избере да остане в отбора, или ще потърси други възможности.

„Не, наистина - отговори Сайнц на въпрос дали проучва свободни места в други отбори. - Не го правя, сериозно. Не го правя, защото в момента имам толкова много работа тук, в Уилямс. През следващите няколко състезания имаме огромно количество сесии на симулатора и срещи, които се провеждат през последните месеци.

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„Казах на екипа си да ме остави малко на спокойствие до лятната пауза, за да се опитам да помогна на Уилямс и да подобрим ситуацията колкото е възможно повече. След това, по време на лятната ваканция, очевидно ще дойде време да помисля и да разгледам възможностите.“

Сайнц, който има 4 победи във Формула 1, заяви, че отборът „знае какви са моите намерения и приоритети“, които според него са да продължи с тима и да се посвети на дългосрочната цел за завръщане към победите. Въпреки това той признава, че в това отношение „има още много работа“.

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Но къде би могъл да отиде Сайнц, ако все пак иска промяна? Истинските диктатори на пазара на пилоти тази година са Макс Верстапен и Фернандо Алонсо. Ако нидерландецът реши да напусне Ред Бул или Формула 1 като цяло, това ще остави огромна празнина за запълване при бившите световни шампиони.

По същия начин, ако 44-годишният Алонсо реши, че наистина е време да окачи състезателния си шлем, Сайнц може да бъде привлекателна опция за Астън Мартин. Но дали би искал да премине от един дългосрочен проект към друг?

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Договорите на част от пилотите в Ауди, Рейсинг Булс и Хаас също изтичат тази година, така че „щурият сезон“ на трансферите във Формула 1 може да се окаже доста натоварен.

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Снимки: Gettyimages