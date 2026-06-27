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Шефът на Рейсинг Булс: Не сме обсъждали нищо с Никола Цолов

  • 27 юни 2026 | 12:52
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Отборният директор на тима от Формула 1 Рейсинг Булс - Алън Пърмейн, отрече спекулациите, че на Никола Цолов му е било предложено място в отбора през следващия сезон, заявявайки, че "нищо не е било обсъждано".

В Испания: Никола Цолов влиза във Формула 1 през 2027 година
В Испания: Никола Цолов влиза във Формула 1 през 2027 година

По-рано тази седмица испанското издание SoyMotor съобщи, че Българския лъв има гарантирано място във Формула 1 с Рейсинг Булс за сезон 2027. По-късно от лагера на Цолов опровергаха тези твърдения, а сега и Пърмейн излезе с позиция по въпроса.

Менторът на Никола Цолов: Информацията за Формула 1 е абсолютна спекулация
Менторът на Никола Цолов: Информацията за Формула 1 е абсолютна спекулация

"Не сме говорили нищо за това. Разбира се той е в нашата програма за млади пилоти и се справя фантастично във Формула 2. Това е осмото състезание и все още сме във втората третина от сезона, така че още е много рано и не сме обсъждали нищо. Не знам откъде са дошли слуховете, но със сигурност не е било от нас", заяви Алън Пърмейн, цитиран от официалния сайт на Формула 1.

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Никола Цолов се присъедини към юношеския отбор на Ред Бул в края на 2024 година, но все още не е взимал участие в тренировки от Формула 1, а от тима предпочетоха да дадат мястото на Аюму Иваса в първата свободна тренировка в Австрия. Пърмейн остана доволен от представянето на младия японец, който завърши на 15-о място, преди Лиам Лоусън и Арвид Линдблад да вземат 9-ото и 12-ото място във втората подготвителна сесия за деня.

"Беше много добър ден. Започвайки с първата тренировка, имахме Иваса в колата, който заместваше Лиъм. Той се справи страхотно - научихме някои добри неща, които използвахме във втората сесия. И двамата състезатели са много щастливи. Първите обиколки бяха добри, с добър баланс. Просто работим по програмата си. Ако можем да подобрим спирането малко, там мисля, че е нашата слабост и ще го погледнем преди новия ден. Много по-щастливи сме от миналия уикенд", добави британецът.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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