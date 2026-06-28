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Колата на Никола Цолов издържа техническата проверка след триумфа в Австрия

  • 28 юни 2026 | 14:48
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Автомобилът на Никола Цолов премина успешно техническата проверка след победата на Българския лъв в основното състезание от Формула 2 на пистата „Ред Бул Ринг“ в Австрия.

Така и последното нещо, което можеше да отнеме напълно заслужения успех на българина, вече не е фактор. Това означава, че Цолов със сигурност може да бъде обявен за победител от днешното състезание, тъй като той не е част от нито едно от разследванията на комисарите, които продължават да текат.

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Припомняме, че през миналата година Цолов спечели основното състезание от Формула 3 на „Ред Бул Ринг“, но няколко часа по-късно беше дисквалифициран заради техническо нарушение. През тази година пък Българския лъв неколкократно беше санкциониран след финала на отделни състезания, което му коства немалко точки в битката за титлата.

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В нея след първите шест кръга за сезона Цолов заема второто място с актив от 106 точки и пасив от само две спрямо лидера Габриеле Мини, който завърши втори на „Ред Бул Ринг“ днес. Италианецът също не е разследван за нищо от страна на стюардите във Формула 2, така че неговото второ място също може да се смята за сигурно. Неговата кола, разбира се, също беше проверена от комисарите и по нея не е било открито нищо нередно.

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