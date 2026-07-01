Деклан Райс: Англия разполага с едни от най-добрите изпълнители на дузпи в историята си

Деклан Райс вярва, че настоящият състав на националния отбор на Англия разполага с най-добрите изпълнители на дузпи в историята си. Островитяните се опитват да стигнат до втория си триумф на световно първенство и първи от 60 години. Те спечелиха първото място в група L на Мондиал 2026 след победи над Хърватия с 4:2 и над Панама и равенство 0:0 срещу Гана, а на 1/16-финалите ще се изправят срещу ДР Конго в Атланта тази вечер от 19:00 часа българско време.

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Мениджърът Томас Тухел смята, че на Англия ще се наложи поне веднъж да премине през 11-метрови наказателни удари в елиминациите, ако иска да стигне до трофея, като в историята на световните първенства досега именно те са ахилесова пета за британците, които са отпадали след дузпи три пъти от четири опита, като единствената си победа постигат на Мондиал 2018 срещу Колумбия.



„Като погледна състава, мисля, че тук сега е събрана най-добрата група от изпълнители на дузпи в историята на националния отбор на Англия. Хари (Кейн), Айвън (Тони), Маркъс (Рашфорд), Антъни Гордън, (Букайо) Сака, Джуд (Белингам), аз също мога да бия добре. Имаме наистина добри изпълнители. С оглед на традицията със сигурност ще трябва да преминем през дузпи, ако искаме да стигнем до финала или да спечелим титлата. Но мисля, че този път ще сме напълно готови“, коментира халфът на лондонския Арсенал.



„Лично аз никога не съм бил много добър изпълнител на дузпи, но мисля, че с времето увереността ми се повиши. Дузпите до голяма степен са и психологическа игра, но аз се чувствам много спокоен преди изпълнение, което е много важно. Естествено, трябва да си подготвен и в коя посока е по-вероятно да тръгне вратарят“, допълни той.

Англия загуби болезнено финала на Евро 2020 на „Уембли“ от Италия именно след дузпи, като тогава пропуски от бялата точка направиха Маркъс Рашфорд, който уцели гредата, а ударите на Джейдън Санчо и Букайо Сака бяха спасени от вратаря Джанлуиджи Донарума. Томас Тухел очаква труден мач срещу ДР Конго, като подчерта, че в повечето от срещите от 1/16-финалите досега се е доказало, че фаворитите винаги може да бъдат изненадани, визирайки отпадането на Германия с дузпи от Парагвай и трудните победи с късни голове на Бразилия срещу Япония и на Норвегия срещу Кот д’Ивоар.

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„Мисля, че виждайки това, можем да бъдем малко по-спокойни. Нормално е в елиминациите на световно първенство разликите да са малки, а срещите – оспорвани. Това определено помага за намаляването на свръхочакванията. Всички отбори излизат на терена с голяма мотивация и са добре подготвени. Не е лесно да пречупиш съперника, особено когато си в ролята на фаворит, защото всички се защитават много добре, а и такива отбори няма какво да губят“, каза Тухел.

Той очаква двубоят с ДР Конго да наподобява срещите с Гана и с Панама от груповата фаза, в които англичаните имаха определени проблеми срещу дълбоко прибраната и подредена игра на съперниците в защита. „Ние влизаме в срещата като фаворити. Духът и желанието за изява са тук. Смятам, че имаме необходимите качества да превърнем всяко положение в гол, да атакуваме масирано и да се възползваме от ключовите моменти. Тренираме и дузпи, въпреки че е трудно да бъде възпроизведено напрежението, което има при изпълнението им по време на истинския мач“, каза той. Англия няма да може да разчита на контузените бранители Рийс Джеймс и Джарел Куанса.

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Снимки: Gettyimages