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  3. Четирима души са загинали в Мексико Сити по време на празненствата след победата на “ацтеките” над Еквадор

Четирима души са загинали в Мексико Сити по време на празненствата след победата на “ацтеките” над Еквадор

  • 1 юли 2026 | 22:16
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Четирима души са загинали в Мексико Сити, след като фенове излязоха по улиците, за да отпразнуват класирането на националния отбор по футбол на страната за осминафиналите на Световното първенство.

Мексико победи Еквадор с 2:0 на „Ацтека“ и ще се изправи срещу Англия на същия стадион в неделя, след като селекцията на Томас Тухел победи ДР Конго с 2:1.

Мексико празнува исторически успех
Мексико празнува исторически успех

От секретариата по обществено здравеопазване в Мексико Сити потвърдиха, че четиримата са починали от задушаване, всички близо до Пасео де ла Реформа в центъра на града.

Футболната федерация на Еквадор подаде жалба срещу мексиканските фенове
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Кметът на Мексико Сити Клара Бругада написа в своя профил в социалната платформа X: „Екипите за спешна помощ на Мексико Сити незабавно се отзоваха на сигнала на различни места близо до Пасео де ла Реформа. Всички медицински протоколи за реагиране бяха активирани. За съжаление, обаче, те загубиха живота си. В контакт сме със семействата, за да им осигурим цялата необходима подкрепа. Изпращам сърдечна прегръдка и най-искрените си съболезнования на техните близки. Повтаряме призива си винаги да празнуваме с отговорност, грижа и съпричастност.“

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Снимки: Imago

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