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Мексико празнува исторически успех

  • 1 юли 2026 | 14:13
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Хиляди фенове изпълниха улиците на Мексико Сити във вторник вечер, след като националният отбор победи Еквадор с 2:0. С този успех тимът прекъсна четиридесетилетна суша в елиминационната фаза и се класира за осминафиналите на турнира.

Хулиан Киньонес и Раул Хименес отбелязаха двата гола, които осигуриха победата на Мексико над Еквадор на Световното първенство, като попаденията паднаха в рамките на девет минути през първото полувреме.

Киньонес откри резултата в 22-ата минута, а Хименес добави втори гол в 31-ата за мексиканците, които не бяха печелили мач от елиминациите след победата над България на осминафиналите на домакинския си Мондиал през 1986 г. Селекционерът на Мексико, Хавиер Агире, беше един от титулярните полузащитници в онзи отбор от '86-а.

Мексико загуби седем поредни пъти в същата фаза на турнира между 1994 г. и 2018 г., а през 2022 г. не успя да премине груповата фаза.

Агире, който се завърна начело на Мексико през август 2024 г., беше помощник-треньор през 1994 г. и селекционер през 2002 г. и 2010 г.

След последния съдийски сигнал по препълнените улици на столицата избухнаха бурни празненства, където приятели и семейства се бяха събрали, за да гледат мача.

На фона на рева на тълпата някои фенове подхвърляха други във въздуха в израз на своята радост.

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