Ибрахимович: Мексико изигра най-силния си мач на Световното досега

Легендарният нападател Златан Ибрахимович даде висока оценка на представянето на националния отбор на Мексико на Световното първенство по футбол. Бившата звезда на Милан, Барселона и Пари Сен Жермен коментира победата на „ацтеките“ над Еквадор с 2:0 в 1/16-финалната фаза на турнира.

„Те играят с огромен интензитет както в атака, така и в защита. Показаха кой е водещият отбор още от самото начало, като отбелязаха два гола. През второто полувреме трябваше да намалят малко темпото и спечелиха. Мексико направи най-доброто си представяне в турнира досега“, заяви Ибрахимович пред „Фокс Спортс“.

С този успех Мексико за първи път от 1986 г. насам успя да преодолее първия кръг на елиминациите на световен шампионат. Тогава тимът победи България с 2:0. На осминафиналите мексиканците ще се изправят срещу победителя от двубоя между Англия и ДР Конго.

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