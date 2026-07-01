Имаше ли дузпа срещу Хари Кейн?

Имаше ли дузпа за нарушение срещу Хари Кейн? Този въпрос развълнува всички в края на първото полувреме на двубоя между Англия и ДР Конго от 1/16-финалите на Световното първенство. В 43-тата минута нападателят на европейците нахлу в наказателното поле и след сблъсък с вратаря Лионел Мпаси-Нзау падна на земята.

Още на мига главният рефер Адхам Махадмех от Йордания показа, че според него Кейн е симулирал и отказа да посочи бялата точка. После той все пак изчака и колегите му от ВАР да прегледат ситуацията, като и те подкрепиха първоначалното му решение, заради което дори не се наложи самият той да гледа повторение на монитора.

В същото време обаче Кейн не получи жълт картон за симулация.

Според бившия голаджия на английския национален тим Алън Шиърър това е било нарушение. Има контакт, в това няма никакво съмнение. За мен това е дузпа. Възможно е Кейн да е преувеличил падането си, но вратарят излезе напред и ръцете му бяха там. Ако ще се хвърля така срещу атакуващия играч с протегнати ръце, нападателят има пълното право да осъществи контакт и да падне“, коментира той.

Мнение изказа и бившият страж на Манчестър Сити Джо Харт: „Ако бях вратар, в момента, в който пропусна топката и усетя контакта с Кейн, вече щях да се подготвям за изпълнение на дузпа. Ако съм си записал на бутилката с вода накъде обича да бие, веднага започвам да мисля къде ще насочи следващата си дузпа. Мпаси-Нзау със сигурност ще е доволен, когато вдигне поглед и види, че съдията не я отсъжда, защото аз бих очаквал такава ситуация да бъде отсъдена като дузпа срещу мен.“

Към момента тимът на Англия губеше в резултата с 0:1.

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