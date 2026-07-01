Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Англия - ДР Конго
  1. Световно първенство
  2. Англия
  3. Имаше ли дузпа срещу Хари Кейн?

Имаше ли дузпа срещу Хари Кейн?

  • 1 юли 2026 | 20:03
  • 3212
  • 12

Имаше ли дузпа за нарушение срещу Хари Кейн? Този въпрос развълнува всички в края на първото полувреме на двубоя между Англия и ДР Конго от 1/16-финалите на Световното първенство. В 43-тата минута нападателят на европейците нахлу в наказателното поле и след сблъсък с вратаря Лионел Мпаси-Нзау падна на земята.

Още на мига главният рефер Адхам Махадмех от Йордания показа, че според него Кейн е симулирал и отказа да посочи бялата точка. После той все пак изчака и колегите му от ВАР да прегледат ситуацията, като и те подкрепиха първоначалното му решение, заради което дори не се наложи самият той да гледа повторение на монитора.

В същото време обаче Кейн не получи жълт картон за симулация.

Според бившия голаджия на английския национален тим Алън Шиърър това е било нарушение. Има контакт, в това няма никакво съмнение. За мен това е дузпа. Възможно е Кейн да е преувеличил падането си, но вратарят излезе напред и ръцете му бяха там. Ако ще се хвърля така срещу атакуващия играч с протегнати ръце, нападателят има пълното право да осъществи контакт и да падне“, коментира той.

Мнение изказа и бившият страж на Манчестър Сити Джо Харт: „Ако бях вратар, в момента, в който пропусна топката и усетя контакта с Кейн, вече щях да се подготвям за изпълнение на дузпа. Ако съм си записал на бутилката с вода накъде обича да бие, веднага започвам да мисля къде ще насочи следващата си дузпа. Мпаси-Нзау със сигурност ще е доволен, когато вдигне поглед и види, че съдията не я отсъжда, защото аз бих очаквал такава ситуация да бъде отсъдена като дузпа срещу мен.“

Към момента тимът на Англия губеше в резултата с 0:1.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Изкоренени дървета и повалени стълбове след успеха на Норвегия на Световното

Изкоренени дървета и повалени стълбове след успеха на Норвегия на Световното

  • 1 юли 2026 | 17:40
  • 1154
  • 1
Американци купиха новак в Серия А

Американци купиха новак в Серия А

  • 1 юли 2026 | 17:33
  • 1270
  • 0
Президентът на Атлетико за Алварес: Нямаме оферти за него, той ще продължи да играе за нас

Президентът на Атлетико за Алварес: Нямаме оферти за него, той ще продължи да играе за нас

  • 1 юли 2026 | 17:27
  • 475
  • 2
Челси привлече един от големите италиански таланти, в Англия вече оформиха лицето на отбора при Алонсо

Челси привлече един от големите италиански таланти, в Англия вече оформиха лицето на отбора при Алонсо

  • 1 юли 2026 | 17:20
  • 4533
  • 4
Анри: Олисе е най-важният играч на Франция

Анри: Олисе е най-важният играч на Франция

  • 1 юли 2026 | 17:10
  • 683
  • 3
Парагвай се готви за сблъсъка с Франция от осминафиналите на Световното първенство

Парагвай се готви за сблъсъка с Франция от осминафиналите на Световното първенство

  • 1 юли 2026 | 17:06
  • 328
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вездесъщият Хари Кейн отнесе на гърба си Англия до 1/8-финалите на Световното първенство

Вездесъщият Хари Кейн отнесе на гърба си Англия до 1/8-финалите на Световното първенство

  • 1 юли 2026 | 21:00
  • 25163
  • 154
Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

  • 1 юли 2026 | 16:14
  • 18565
  • 55
ЦСКА 1948 спретна голямо шоу със словенски гранд, национал на България блести

ЦСКА 1948 спретна голямо шоу със словенски гранд, национал на България блести

  • 1 юли 2026 | 20:49
  • 11314
  • 12
Ботев разби Черноморец (Бургас), жесток порой прекъсна мача

Ботев разби Черноморец (Бургас), жесток порой прекъсна мача

  • 1 юли 2026 | 18:29
  • 15930
  • 6
Клоп е отворен към възможността да поеме Германия, решават бъдещето на Нагелсман скоро

Клоп е отворен към възможността да поеме Германия, решават бъдещето на Нагелсман скоро

  • 1 юли 2026 | 13:57
  • 7919
  • 21
Ден 3 на “Уимбълдън”, Синер продължава напред

Ден 3 на “Уимбълдън”, Синер продължава напред

  • 1 юли 2026 | 13:07
  • 16047
  • 1