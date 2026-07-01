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Мондиал 2026: Англия - ДР Конго
  1. Световно първенство
  2. Англия
  3. Лоша прогноза: за последно англичаните спечелиха от такава ситуация през 1966 г.

Лоша прогноза: за последно англичаните спечелиха от такава ситуация през 1966 г.

  • 1 юли 2026 | 19:34
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Изненадващото попадение, с което тимът на ДР Конго поведе с 1:0 на Англия в 1/16-финала на Мондиала, е лош знак за островитяните. Статистиката показва, че това е сериозен проблем за европейците, защото в предходните 13 случая, когато те първи са допускали гол в среща на световно първенство, после никога не са успявали да спечелят.

За последно англичаните са стигали до обрат с успех в края във финала на Мондиал’66 срещу ФРГ на който те бяха домакини и откогато е единствената им титла. Тогава съперникът излиза напред в 12-тата, но после островитяните печелят с 4:2 след продължения.

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