Напълно здрав ли е вече Ейдриън Нюи?

Ейдриън Нюи предостави актуална информация за здравословното си състояние, след като за кратко се оттегли от ежедневните си задължения в Астън Мартин.

Нюи се присъедини към базирания в Силвърстоун отбор през март миналата година, след като изтече периодът му на принудителен отпуск след напускането на Ред Бул.

Who sent it the best in June? 👀



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Въпреки че пое задачата да проектира болида на тима за 2026, кампанията не се разви според очакванията на Астън Мартин, като отборът прекара началната фаза на сезона в дъното на колоната.

Нюи, който е посещавал падока на Формула 1 само два пъти тази година, разкри, че е преминал през труден период през изминалата година.

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„Сега съм добре, но беше труден период. Както казах по-рано, бедите никога не идват сами - обясни Нюи пред сайта на отбора. - Истината е, че миналата година не бях на 100 процента. Трябваше да балансирам здравето и работата много по-внимателно.“

„Отборът се справи невероятно добре. Поддържах много добри отношения с инженерите и не смятам, че това предизвика сериозен срив. Това е доказателство колко адаптивни и подкрепящи са всички тук.“

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Към края на сезон 2025 ролята на Нюи пое и прякото ръководство на отбора.

Докато други отбори обикновено възлагат на шефа на тима да изпълнява медийни задължения и да представлява отбора на пистата, Нюи не е правил това – с изключение на една открита и честна пресконференция в Австралия по-рано тази година.

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Въпреки това британецът заяви, че в правилника няма нищо, което да задължава Астън Мартин той да присъства на пистата.

„Ръководител на отбора“ е отчасти формално изискване – според правилника на ФИА трябва да номинираш някого на тази позиция. Това е длъжност, а не длъжностна характеристика“, каза той.

„Начинът, по който ние го тълкуваме, е, че когато става въпрос за ключови стратегически решения, отговорността е моя. Това е същината на работата. Разбира се, Лорънс Строл (собственикът) също е дълбоко ангажиран с тези важни решения.“

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Снимки: Gettyimages