Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Астън Мартин с нов опит да привлече Кристиан Хорнър

Астън Мартин с нов опит да привлече Кристиан Хорнър

  • 1 юли 2026 | 12:45
  • 323
  • 0

Кристиан Хорнър отново е бил потърсен от Астън Мартин с предложение да оглави и съживи отбора от Формула 1. Слухът беше разпространен от вестник „Дейли Мейл“. Бившият шеф на Ред Бул Рейсинг все още обмисля различни варианти за бъдещето си, а досегашните му опити да се върне във Формула 1 се оказаха неуспешни.

Според британското издание, собственикът на Астън Мартин, Лорънс Строл, отдавна проявява интерес към Хорнър и е бил близо до привличането му, преди преговорите да се провалят в последния момент.

Има ли бъдеще за Верстапен в Макларън или просто това е натиск срещу Ред Бул?
Има ли бъдеще за Верстапен в Макларън или просто това е натиск срещу Ред Бул?

Сега, на фона на продължаващите трудности на Астън Мартин на пистата, се твърди, че британският тим е направил нов опит да привлече Хорнър.

Въпреки огромните инвестиции, отборът е спечелил само една точка в тази година в първите осем състезания от сезона, което увеличава напрежението върху настоящото ръководство.

Тото Волф за грешките на Антонели: Това никога няма да се повтори
Тото Волф за грешките на Антонели: Това никога няма да се повтори

Хорнър беше освободен от поста си начело на Ред Бул преди година. Според информациите, той е получил обезщетение в размер на около 80 милиона паунда. Поради тази причина британецът може и да не бърза с незабавното си завръщане във Формула 1. Въпреки това, по-рано Хорнър заяви, че все още чувства, че има „недовършена работа“ в спорта.

Евентуално преминаване в Астън Мартин би го събрало отново с Ейдриън Нюи, който е шеф на отбора от "Силвърстоун". В скорошно интервю Нюи сподели, че се бори със здравословни проблеми, които са го принудили да пропусне няколко състезания. Завръщане чрез Астън Мартин обаче не е единствената възможност. Според „Дейли Мейл“, бившият бос на Формула 1 Бърни Екълстоун работи зад кулисите, за да уреди Хорнър във Ферари. Засега обаче тези разговори не са довели до конкретни резултати.

Макларън стартира с нови цветове в Гран При на Великобритания
Макларън стартира с нови цветове в Гран При на Великобритания

Освен това се твърди, че Хорнър е проучвал възможността за участие в проекта на Алпин заедно с инвеститори. Съобщава се, че инвестиционната компания Otro Capital е отворена да продаде своя дял от 24% във френския отбор. В Монако съветникът на Алпин, Флавио Бриаторе, отговори, че остава отворен за сътрудничество с Хорнър. На масата за преговори е и вариант за изцяло нов проект във Формула 1. Твърди се, че Хорнър е провел предварителни разговори с китайския автомобилен производител БИД за основаването на дванадесети отбор във Формула 1. Този сценарий обаче би означавал, че реалното му завръщане може да отнеме години.

„В съответствие с нашата политика, ние не коментираме слухове или спекулации“, отговори говорител на Астън Мартин. Засега остава да видим дали Хорнър действително ще се завърне във Формула 1, но е ясно, че името му отново се върти усилено на пазара – този път не за пилот, а за един от най-влиятелните ръководители на отбори в съвременната Формула 1.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

  • 1 юли 2026 | 10:47
  • 7164
  • 0
Макларън стартира с нови цветове в Гран При на Великобритания

Макларън стартира с нови цветове в Гран При на Великобритания

  • 30 юни 2026 | 19:01
  • 1302
  • 0
Нов участник в WRC се готви за първи тест на автомобила си за сезон 2027

Нов участник в WRC се готви за първи тест на автомобила си за сезон 2027

  • 30 юни 2026 | 18:28
  • 951
  • 0
Има ли бъдеще за Верстапен в Макларън или просто това е натиск срещу Ред Бул?

Има ли бъдеще за Верстапен в Макларън или просто това е натиск срещу Ред Бул?

  • 30 юни 2026 | 17:58
  • 1778
  • 0
Български пилот ще се състезава с Ауди RS3 LMS TCR Gen 2

Български пилот ще се състезава с Ауди RS3 LMS TCR Gen 2

  • 30 юни 2026 | 16:12
  • 1896
  • 0
Педро Акоста претърпя операция на китката след отпадането си в Ассен

Педро Акоста претърпя операция на китката след отпадането си в Ассен

  • 30 юни 2026 | 15:51
  • 764
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

40 години след победата над България, Мексико отново спечели мач от елиминациите на Световно първенство

40 години след победата над България, Мексико отново спечели мач от елиминациите на Световно първенство

  • 1 юли 2026 | 07:00
  • 49105
  • 33
Англия търси успех, но и ще трябва да внимава срещу една от приятните изненади ДР Конго

Англия търси успех, но и ще трябва да внимава срещу една от приятните изненади ДР Конго

  • 1 юли 2026 | 09:11
  • 3193
  • 5
Ден 3 на “Уимбълдън”

Ден 3 на “Уимбълдън”

  • 1 юли 2026 | 13:07
  • 6636
  • 0
ЦСКА 1948 взе капитан на шампион на участник на Световното

ЦСКА 1948 взе капитан на шампион на участник на Световното

  • 1 юли 2026 | 09:41
  • 11176
  • 21
Ще се събуди ли Белгия или Сенегал отново ще промъкне напред

Ще се събуди ли Белгия или Сенегал отново ще промъкне напред

  • 1 юли 2026 | 11:33
  • 1155
  • 2
Ето кой срещу кого на старта на новия сезон в Sesame НБЛ

Ето кой срещу кого на старта на новия сезон в Sesame НБЛ

  • 1 юли 2026 | 13:18
  • 1614
  • 0