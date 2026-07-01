Астън Мартин с нов опит да привлече Кристиан Хорнър

Кристиан Хорнър отново е бил потърсен от Астън Мартин с предложение да оглави и съживи отбора от Формула 1. Слухът беше разпространен от вестник „Дейли Мейл“. Бившият шеф на Ред Бул Рейсинг все още обмисля различни варианти за бъдещето си, а досегашните му опити да се върне във Формула 1 се оказаха неуспешни.

Според британското издание, собственикът на Астън Мартин, Лорънс Строл, отдавна проявява интерес към Хорнър и е бил близо до привличането му, преди преговорите да се провалят в последния момент.

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Сега, на фона на продължаващите трудности на Астън Мартин на пистата, се твърди, че британският тим е направил нов опит да привлече Хорнър.

Въпреки огромните инвестиции, отборът е спечелил само една точка в тази година в първите осем състезания от сезона, което увеличава напрежението върху настоящото ръководство.

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Хорнър беше освободен от поста си начело на Ред Бул преди година. Според информациите, той е получил обезщетение в размер на около 80 милиона паунда. Поради тази причина британецът може и да не бърза с незабавното си завръщане във Формула 1. Въпреки това, по-рано Хорнър заяви, че все още чувства, че има „недовършена работа“ в спорта.

Евентуално преминаване в Астън Мартин би го събрало отново с Ейдриън Нюи, който е шеф на отбора от "Силвърстоун". В скорошно интервю Нюи сподели, че се бори със здравословни проблеми, които са го принудили да пропусне няколко състезания. Завръщане чрез Астън Мартин обаче не е единствената възможност. Според „Дейли Мейл“, бившият бос на Формула 1 Бърни Екълстоун работи зад кулисите, за да уреди Хорнър във Ферари. Засега обаче тези разговори не са довели до конкретни резултати.

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Освен това се твърди, че Хорнър е проучвал възможността за участие в проекта на Алпин заедно с инвеститори. Съобщава се, че инвестиционната компания Otro Capital е отворена да продаде своя дял от 24% във френския отбор. В Монако съветникът на Алпин, Флавио Бриаторе, отговори, че остава отворен за сътрудничество с Хорнър. На масата за преговори е и вариант за изцяло нов проект във Формула 1. Твърди се, че Хорнър е провел предварителни разговори с китайския автомобилен производител БИД за основаването на дванадесети отбор във Формула 1. Този сценарий обаче би означавал, че реалното му завръщане може да отнеме години.

„В съответствие с нашата политика, ние не коментираме слухове или спекулации“, отговори говорител на Астън Мартин. Засега остава да видим дали Хорнър действително ще се завърне във Формула 1, но е ясно, че името му отново се върти усилено на пазара – този път не за пилот, а за един от най-влиятелните ръководители на отбори в съвременната Формула 1.

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Снимки: Gettyimages