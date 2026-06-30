Жоао Феликс призова за спокойствие в Португалия относно притесненията за слабата форма на тима

Португалският нападател Жоао Феликс заяви, че хората в страната са притеснени за формата на отбора след слабото представяне в груповата фаза на Мондиал 2026. Феликс е категоричен, че всички в "селесао" трябва да запазят необходимото спокойствие преди мача от елиминациите на Световното първенство срещу Хърватия в Торонто през тази седмица. Португалия направи равенства с ДР Конго и Колумбия и победи с 5:0 Узбекистан в група "К", завършвайки на второ място в крайното класиране.

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"Всички на родна земя трябва да останат спокойни, въпреки притесненията. Момчетата тук са хладнокръвни. Два равенства не означават, че сме загубили увереност или че хората трябва да започнат да се съмняват в нас. Феновете трябва да знаят, че сме подготвени за Хърватия. Познаваме ги добре и това е предимство за нас. Уверени сме, че ще победим, ще направим всичко възможно, за да продължим напред", коментира 26-годишният нападател пред медиите.

Португалия се изправя срещу Хърватия на 3 юли в Торонто.

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Снимки: Gettyimages