Макларън стартира с нови цветове в Гран При на Великобритания

Макларън разкри специална еднократна разцветка за предстоящата Гран При на Великобритания на пистата „Силвърстоун“, с която отдава почит на автомобила, поставил началото на компанията – М2В.

Вдъхновеният от наследството на тима дизайн е създаден в партньорство с Google Gemini под мотото на кампанията „Разпали това, което следва“ (Spark What's Next). Той ще бъде използван върху болидите MCL40 на Ландо Норис и Оскар Пиастри по време на състезателния уикенд от 3 до 5 юли.

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Новата визия черпи директно вдъхновение от първия автомобил на отбора във Формула 1, който дебютира на Гран При на Монако през 1966 г. – същата година, в която Брус Макларън печели първата шампионатна точка за тима именно на „Силвърстоун“.

Разцветката е продължение на честванията по случай старт №1000 на Макларън, които се състояха в Монако по-рано този сезон. Тогава двукратният световен шампион във Формула 1 Мика Хакинен направи демонстрационна обиколка с оригиналния М2В по улиците на Княжеството.

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Луиз Макюън, главен маркетинг директор на Макларън Рейсинг, заяви: „Нашата разцветка за „Силвърстоун“ отбелязва откъде сме тръгнали и всичко, което сме изградили оттогава.“

„Макларън М2В представлява началото на едно пътешествие, белязано от непрестанни иновации и вяра във възможностите, а този дизайн вдъхва живот на този дух. Партньорството ни с Google Gemini се основава на същите принципи. Заедно изследваме как технологиите могат да отключат нови начини за иновации, развитие и подобряване на представянето, както на пистата, така и извън нея. Тази разцветка е силен израз на този споделен начин на мислене, почитайки нашето наследство, докато гледаме твърдо към бъдещето.“

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