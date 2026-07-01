Бразилия загуби титулярен халф

Халфът на Бразилия Лукас Пакета е с контузия в бедрото и няма да играе в предстоящия 1/8-финал на Мондиала срещу Норвегия, съобщават местните медии. Нещо повече - прогнозираният срок за завръщане на терена е 1 месец, което означава че участието на полузащитника на Световното на практика е приключило.

🚨🇧🇷 URGENTE! Lucas Paquetá está praticamente fora da Copa do Mundo.



Exames indicaram uma lesão de grau 2 na coxa esquerda, e a previsão é de 1 mês para retorno aos gramados.



O meia continuará com a Seleção Brasileira nos Estados Unidos para tentar encurtar este prazo, mas as… pic.twitter.com/tQMH3chGZA — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 30, 2026

Халфът ще остане с бразилския национален отбор в САЩ, за да се опита да съкрати този срок, но шансовете да се завърне на терена по време на Мондиала са малки.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Вътрешно в отбора няма оптимизъм, че Пакета ще се възстанови навреме дори за евентуален финал. Въпреки това той ще остане с тима поради все пак малката възможност възможността да се включи в състава като резерва в евентуален финал.

Пакета получи травмата в края на първото полувреме при драматичния успех на Бразилия на старта на елиминациите на Мондиал 2026 срещу Япония и беше заменен принудително на почивката от Ендрик.

"Лукас Пакета премина изследване на скенер, което потвърди мускулната травма в задната част на лявото му бедро. Играчът ще премине интензивни възстановителни процедури под надзора на лекарския щаб на националния отбор с цел максимално бързо той да бъде готов да се завърна на терена", съобщиха от футболната федерация на страната.

Халфът на Фламенго започна като титуляр във всичките четири срещи на Бразилия в турнира досега, като се отличи с асистенция при победата срещу Хаити в груповата фаза.

Двубоят на Бразилия със скандинавците е на 5 юли в 23:00 часа българско време в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago