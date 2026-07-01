Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Бразилия
  3. Бразилия загуби титулярен халф

Бразилия загуби титулярен халф

  • 1 юли 2026 | 09:58
  • 1071
  • 0

Халфът на Бразилия Лукас Пакета е с контузия в бедрото и няма да играе в предстоящия 1/8-финал на Мондиала срещу Норвегия, съобщават местните медии. Нещо повече - прогнозираният срок за завръщане на терена е 1 месец, което означава че участието на полузащитника на Световното на практика е приключило.

Халфът ще остане с бразилския национален отбор в САЩ, за да се опита да съкрати този срок, но шансовете да се завърне на терена по време на Мондиала са малки.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Вътрешно в отбора няма оптимизъм, че Пакета ще се възстанови навреме дори за евентуален финал. Въпреки това той ще остане с тима поради все пак малката възможност възможността да се включи в състава като резерва в евентуален финал.

Пакета получи травмата в края на първото полувреме при драматичния успех на Бразилия на старта на елиминациите на Мондиал 2026 срещу Япония и беше заменен принудително на почивката от Ендрик.

"Лукас Пакета премина изследване на скенер, което потвърди мускулната травма в задната част на лявото му бедро. Играчът ще премине интензивни възстановителни процедури под надзора на лекарския щаб на националния отбор с цел максимално бързо той да бъде готов да се завърна на терена", съобщиха от футболната федерация на страната.

Халфът на Фламенго започна като титуляр във всичките четири срещи на Бразилия в турнира досега, като се отличи с асистенция при победата срещу Хаити в груповата фаза.

Двубоят на Бразилия със скандинавците е на 5 юли в 23:00 часа българско време в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

40 години след победата над България, Мексико отново спечели мач от елиминациите на Световно първенство

40 години след победата над България, Мексико отново спечели мач от елиминациите на Световно първенство

  • 1 юли 2026 | 07:00
  • 41892
  • 25
Ювентус и Дженоа си стиснаха ръцете за Екатор

Ювентус и Дженоа си стиснаха ръцете за Екатор

  • 1 юли 2026 | 04:43
  • 2339
  • 0
Брайтън привлече съотборник на Груев за 20 млн. паунда

Брайтън привлече съотборник на Груев за 20 млн. паунда

  • 1 юли 2026 | 04:04
  • 3328
  • 0
Дешан се поклони на Мбапе

Дешан се поклони на Мбапе

  • 1 юли 2026 | 03:39
  • 3252
  • 1
Франция постави голов рекорд на световни първенства

Франция постави голов рекорд на световни първенства

  • 1 юли 2026 | 03:27
  • 3023
  • 0
Рекорд: 5 милиона фенове са присъствали на мачовете от Мондиал 2026

Рекорд: 5 милиона фенове са присъствали на мачовете от Мондиал 2026

  • 1 юли 2026 | 03:21
  • 856
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

40 години след победата над България, Мексико отново спечели мач от елиминациите на Световно първенство

40 години след победата над България, Мексико отново спечели мач от елиминациите на Световно първенство

  • 1 юли 2026 | 07:00
  • 41892
  • 25
Англия търси успех, но и ще трябва да внимава срещу една от приятните изненади ДР Конго

Англия търси успех, но и ще трябва да внимава срещу една от приятните изненади ДР Конго

  • 1 юли 2026 | 09:11
  • 1234
  • 1
ЦСКА 1948 взе капитан на шампион на участник на Световното

ЦСКА 1948 взе капитан на шампион на участник на Световното

  • 1 юли 2026 | 09:41
  • 2786
  • 2
Франция с лекота мина през Швеция, Мбапе отново блести

Франция с лекота мина през Швеция, Мбапе отново блести

  • 1 юли 2026 | 01:53
  • 63869
  • 212
ЦСКА се прибра от Австрия, Янев обеща още нови попълнения

ЦСКА се прибра от Австрия, Янев обеща още нови попълнения

  • 1 юли 2026 | 01:45
  • 14449
  • 52
Григор с победоносно завръщане и сълзи на "Уимбълдън"

Григор с победоносно завръщане и сълзи на "Уимбълдън"

  • 30 юни 2026 | 22:20
  • 56262
  • 40