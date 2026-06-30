Холанд: Бях твърде уморен за продължения

Звездата на Норвегия Ерлинг Холанд коментира емоционално класирането на тима за осминафиналите на Световното първенство след победата с 2:1 над Кот д'Ивоар.

Норвежците надделяха трудно над отбора от Африка, а Холанд отбеляза победното попадение в 86-ата минута, с което предотврати влизането на мача в продължения.

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„Това е лудост. Страхотно е да бъда част от това пътешествие. Много съм горд. Бях изключително уморен и нямаше да издържа на продължения. Трябваше да вкарам“, заяви Холанд.

„Приятно е да видя колко много означава това за цяла Норвегия. Мисля, че това ще промени страната завинаги. Чувствам, че ще ни сплоти още повече. Много е трогателно да го видя“, добави нападателят.

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Снимки: Imago