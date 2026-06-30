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  3. Солбакен: Още не мислим за Бразилия

Солбакен: Още не мислим за Бразилия

  • 30 юни 2026 | 23:31
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Селекционерът на Норвегия Стале Солбаке, коментира победата с 2:1 над Кот д'Ивоар в 1/16-финален мач от Световното първенство.

„Имахме няколко отлични шанса, съперникът също. Чудо е, че днес не успяхме да отбележим от статично положение. Може би бяхме съвсем малко по-силни от противника. Най-много се гордея с начина, по който отборът реагира, след като те изравниха резултата“, заяви Солбакен.

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Запитан за предстоящия осминафинален сблъсък с Бразилия, треньорът добави:

„Не искам да мисля за това сега. Днес просто трябва да се насладим на този момент. Момчетата заслужиха правото да се порадват на днешния успех. Не искам да ги натоварвам с мисли за следващия мач. Но Бразилия в Ню Йорк…“, каза Солбакен, оставяйки изречението си недовършено.

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Снимки: Gettyimages

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