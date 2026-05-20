Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Бразилия
  3. Антони: Тъжно ми е, че няма да съм на Световното

Антони: Тъжно ми е, че няма да съм на Световното

  • 20 май 2026 | 18:39
  • 699
  • 0
Антони: Тъжно ми е, че няма да съм на Световното

Крилото на испанския Бетис Антони изрази мъката си, след като не беше включен в националния тим на Бразилия за предстоящото Световно първенство. Въпреки силния сезон в Ла Лига, през който той преоткри най-добрата си форма, бившият футболист на Манчестър Юнайтед няма да играе на Мондиал 2026.

„Тъжно ми е, че няма да съм на още едно Световно първенство с националния отбор, но съм спокоен и се гордея с всичко, което постигнахме досега“, сподели Антони, признавайки, че макар решението на селекционера Карло Анчелоти да боли, той остава горд с кариерата си, откакто се премести в Испания.

26-годишният футболист, който се превърна в любимец на феновете в Бетис, бързо насочи фокуса си към подкрепата за своите сънародници от бразилския държавен състав. „Ще продължа да работя както винаги, защото тази мечта е все още жива. Сега е време да аплодирам приятелите си, които ще представляват Бразилия в борбата за шеста титла. Ще ги подкрепям всички от тук“, добави Антони.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

В Италия: Ман Юнайтед се разбра за халф на Аталанта

В Италия: Ман Юнайтед се разбра за халф на Аталанта

  • 20 май 2026 | 17:18
  • 2830
  • 2
Българският треньор от Байерн губи битката за Карлсруе

Българският треньор от Байерн губи битката за Карлсруе

  • 20 май 2026 | 17:14
  • 835
  • 3
Аталанта не се отказва от битката с Наполи за подписа на Сари

Аталанта не се отказва от битката с Наполи за подписа на Сари

  • 20 май 2026 | 17:10
  • 597
  • 0
Пауло Фонсека: Оставам в Лион

Пауло Фонсека: Оставам в Лион

  • 20 май 2026 | 17:05
  • 420
  • 0
От Атлетико ще опитат да примамят Кукурея

От Атлетико ще опитат да примамят Кукурея

  • 20 май 2026 | 16:42
  • 911
  • 0
Манчестър Сити показа, че вече мисли за следващия сезон

Манчестър Сити показа, че вече мисли за следващия сезон

  • 20 май 2026 | 16:40
  • 3869
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пд) 0:1 ЦСКА, над 30 000 по трибуните

Локо (Пд) 0:1 ЦСКА, над 30 000 по трибуните

  • 20 май 2026 | 19:27
  • 40801
  • 155
Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

  • 20 май 2026 | 16:40
  • 35588
  • 92
Равностойно начало на решаващата битка в Самоков!

Равностойно начало на решаващата битка в Самоков!

  • 20 май 2026 | 19:15
  • 1085
  • 0
Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

  • 20 май 2026 | 14:34
  • 33021
  • 81
Червено шествие заля Орлов мост

Червено шествие заля Орлов мост

  • 20 май 2026 | 17:10
  • 13545
  • 74
Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

  • 20 май 2026 | 09:35
  • 17004
  • 40