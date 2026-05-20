Антони: Тъжно ми е, че няма да съм на Световното

Крилото на испанския Бетис Антони изрази мъката си, след като не беше включен в националния тим на Бразилия за предстоящото Световно първенство. Въпреки силния сезон в Ла Лига, през който той преоткри най-добрата си форма, бившият футболист на Манчестър Юнайтед няма да играе на Мондиал 2026.

„Тъжно ми е, че няма да съм на още едно Световно първенство с националния отбор, но съм спокоен и се гордея с всичко, което постигнахме досега“, сподели Антони, признавайки, че макар решението на селекционера Карло Анчелоти да боли, той остава горд с кариерата си, откакто се премести в Испания.

26-годишният футболист, който се превърна в любимец на феновете в Бетис, бързо насочи фокуса си към подкрепата за своите сънародници от бразилския държавен състав. „Ще продължа да работя както винаги, защото тази мечта е все още жива. Сега е време да аплодирам приятелите си, които ще представляват Бразилия в борбата за шеста титла. Ще ги подкрепям всички от тук“, добави Антони.