  От Нюкасъл не губят време, вече са набелязали заместник на Антъни Гордън, от Барса също са доволни

От Нюкасъл не губят време, вече са набелязали заместник на Антъни Гордън, от Барса също са доволни

Нюкасъл е напът да загуби голямата си звезда Антъни Гордън в светкавичен трансфер в Барселона, но от “Сейнт Джеймсис Парк” не смятат да губят време и вече са набелязали негов заместник, твърдят в Каталуния и Англия. “Свраките” са се насочили към крилото на Бетис, Ез Абде, който бе сред водещите играчи на клуба от Севиля, отбелязвайки 9 гола и добавяйки 5 асистенции в 49 официални мача с екипа на “зелено-белите”. 23-годишният мароканец бе с основен принос за отличното представяне на “вердибланкос”, които достигнаха до финала в Лигата на конференциите и се класираха в Шампионската лига след петото си място в Ла Лига. Той е оценяван на около 50 милиона евро, а пресата в двете страни твърди, че англичаните са готови да се разделят с такава сума, за да го вземат бързо.

Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

От Нюкасъл ще се надяват да успеят максимално бързо да осъществят сделка за заместник на Антъни Гордън и да избегнат трансферната сага от миналото лято, когато продажбата на Александър Исак в Ливърпул се проточи твърде дълго, а впоследствие те претърпяха поредица от разочароващи откази на футболисти, които бяха желани за негов заместник.

Ще има ли промяна и в Нюкасъл? Еди Хау разкри плановете си

Подобна сделка е сред приоритетите и на Барселона, тъй като от “Камп Ноу” притежават процент от бъдеща продажба на футболиста. Смята се, че ако от Нюкасъл платят 50 милиона за Ез Абде, от на “Камп Ноу” ще приберат около 10 млн.. Това на практика ще намали цената от 70 милиона паунда, която каталунците ще платят за Антъни Гордън именно на Нюкасъл.

